Barbara D’Urso si è fidanzata? I numerosi follower della conduttrice Mediaset si stanno facendo questa domanda da ore. Il motivo è molto semplice ed è legato ai contenuti che lei stessa ha pubblicato su Instagram la sera del 9 gennaio.

Regina degli ascolti della rete del biscione con diversi programmi, la D’Urso ha regalato ai suoi fan dettagli a dir poco interessanti. Nelle Stories di Instagram si possono infatti vedere le immagini di quella che la conduttrice ha definito una cena romantica.

Il momento speciale è terminato con il focus sulle mani della padrona di casa di Pomeriggio Cinque, Domenica Live e Live Non è la D’Urso intenta a indossare un anello di brillanti. In sottofondo, il brano Someone Like You di Adele.

Barbara D’Urso: chi è l’uomo misterioso

Come è chiaro, le Stories in questione non hanno lasciato indifferenti i numerosi follower della conduttrice napoletana. La caccia al misterioso fidanzato di Barbara è quindi partita. Per ora, la ricerca di informazioni non ha avuto molto successo.

La cosa non sorprende affatto dato che, ormai da anni, la conduttrice napoletana è molto riservata sulla sua vita amorosa. Negli ultimi mesi, il nome di Barbara D’Urso è stato associato a due flirt. Si tratta di presunte storie d’amore con Filippo Nardi e Alberto Mezzetti, entrambi ex inquilini della casa del Grande Fratello.

Il primo, nel corso di un’intervista al settimanale Nuovo, ha parlato in termine a dir poco ambigui del rapporto con la conduttrice napoletana, facendo sorgere rumors in merito a una possibile convivenza tra loro.

Cosa dire invece di Mezzetti? Che il vincitore del GF 15, ultimamente al centro dell’attenzione mediatica anche per i suoi debiti, ha parlato del presunto flirt con la conduttrice su Instagram. Mezzetti ha pubblicato sul suo profilo, seguito da oltre 300mila persone, un post che ritrae lui e la D’Urso mentre ballano in tv, alludendo nella caption a un dopo cena piccante.

Tramite diversi post Instagram non privi di ironia (uno di questi la ritrae mentre improvvisa un passo di danza nel deserto ed è caratterizzato dalla caption “Io ballo da sola”), la conduttrice ha tentato di mettere a tacere le voci in merito a questi flirt.

Adesso i gossip si sono riaccesi: l’anello di brillanti, le cui immagini sono state accompagnate da un brano romantico di Pino Donaggio e da uno di Maria Nazionale, ha riportato ad altissimi livelli la curiosità sulla vita amorosa di una delle regine della tv e tantissime persone si chiedono se Barbara D’Urso si è fidanzata.

