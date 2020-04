Barbara Snellenburg, che fine ha fatto l’attrice di Piccolo grande amore? (VIDEO)

Bellezza del Nord e lunghi capelli biondi. Barbara Snellenburg, modella olandese in voga negli anni ’90, ha recitato al fianco di Raoul Bova in un film cult di Carlo Vanzina, Piccolo grande amore. Il successo ottenuto le ha permesso di apparire anche in Casa Vianello, con una delle coppie più longeve e amate della televisione italiana.

Classe 1975, è nata ad Almelo, nei Paesi Bassi, e ha calcato le passerelle fin da giovanissima, anche nel nostro Paese. Notata dai Vanzina, ha interpretato il ruolo di Sofia, la principessa intraprendente e ribelle dell’immaginario regno del Liechtenhaus.

Messa di fronte a un matrimonio combinato, decide di scappare tra le spiagge della Sardegna e si innamora del barista Marco. Questo film stato paragonato alla versione moderna di Vacanze romane, con una straordinaria Audrey Hepburn.

Barbara Snellenburg poi ha recitato in Pazza famiglia, una serie televisiva, e ha ottenuto ruoli minori in altri film: Jolly Blu, Tutti gli uomini del deficiente, La verità, vi prego, sull’amore. Nel 2002 ritorna sui nostri schermi nella fortunata serie Don Matteo.

Dal 2006, dopo la morte della madre, preferisce dedicarsi teatro e fotografia. Sempre grata ai fratelli Vanzina, quando ha saputo del decesso di Carlo ha avuto per lui solo parole di stima.

«Ciao Carlo, grazie di tutto. Sei stato il primo a credere in me, sei stato un vero signore, umile, gentile e paziente. Ho solo dei ricordi bellissimi di Piccolo grande amore. Non dimenticherò mai».

È anche una blogger e, sul suo sito Blondiefull, parla di moda e tendenze. Sempre bellissima e molto affascinante, nel 2015, appare nel videoclip di Why don’t you love me dei The Kolors. Ed è stata la testimone di nozze di Filippa Lagerback e Daniele Bossari. Le due, infatti, sono molto amiche da anni.

Oggi vive a Milano ed è innamoratissima da tanto tempo del fotografo e modello di origini svedesi, Henrik Hansson. «Non c’è un segreto, credo che al primo posto ci sia la comunicazione. Chiaramente non è mai tutto fantastico, ma bisogna trovare le energie per andare avanti, forse la gente oggi molla troppo presto»: ha dichiarato recentemente.

