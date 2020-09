Bassetti: “Posizioni contro i vaccini al governo, pericoloso”

Matteo Bassetti, direttore della Clinica malattie infettive dell’Ospedale San Martino di Genova, intervenuto a Radio 24, ha affermato: «Pericoloso quello che sta succedendo nel nostro paese anche a livello governativo, ci sono delle posizioni espresse da alcuni politici al governo contro i vaccini».

«Sono curioso di vedere come si comporterà una certa parte politica in autunno e quando avremo i vaccino per il Covid» ha aggiunto l’esperto, riferendosi al MoVimento 5 Stelle.

Bassetti ha poi rimarcato: «Ho ricevuto attacchi semplicemente dicendo che bisogna vaccinare i bambini che vanno a scuola e controllare la copertura degli insegnanti su tutte le malattie che circolano nelle scuole, ho detto che bisogna vaccinarsi per evitare che il virus dell’influenza colpisca insieme al Covid. Cose che in altri paesi sono normalità e nel nostro Paese purtroppo no».

Bassetti, contattato da Adnkronos Salute, ha anche detto che la mascherina più sicura per gli studenti è quella «chirurgica» perché «ci dà una maggiore uniformità per quanto riguarda la vestizione e l’aderenza». Anche il Comito tecnico scientifico (CTS) pare essersi orientato verso questa indicazione, cioè per gli studenti è meglio indossare a scuola le mascherine chirurgiche che quelle di stoffa.

