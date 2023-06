Basta piangere quando si tagliano le cipolle: ecco svelato il trucco

Le cipolle sono molto presenti in tantissime ricette della cucina italiana, ma prima di utilizzarle vanno tagliate. Proprio in questo passaggio fondamentale, le cipolle hanno un grandissimo difetto: fanno lacrimare chi le taglia. Ma c’è un modo molto semplice per evitare questo inconveniente. Scopriamo qual è.

Per non piangere ogni volta che si tagliano le cipolle basta utilizzare un unico oggetto: bisogna mettere una candela sul tavolo in cui si tagliano. Avere gli occhi rossi e lacrimanti è molto fastidioso e talvolta per evitarlo si rinuncia ad utilizzare le cipolle. Ma non dovrai più rinunciarci perché con questo metodo è facile tagliarle senza piangere.

Perché mettere una candela quando si tagliano le cipolle

Tagliando le cipolle si sprigionano dei gas con forte potere irritante che va a creare spiacevoli conseguenze a livello oculare: lacrimazione e bruciore agli occhi. Questo succede perché andando a tritare le cipolle, vengono rotte le strutture e le cellule che rilasciano questi irritanti.

Per evitare che ciò accada basta mettere una candela accesa sul tavolo in cui si mette il tagliere per tagliare le cipolle. Grazie a questo trucco la candela crea un flusso d’aria che va a spostare i gas irritanti prodotti dalla cipolla, per questo motivo l’aria piena di gas provenienti dalla cipolla vanno lontano dal viso della persona che le taglia.

Non raggiungendo gli occhi, questi gas non potranno irritare le mucose e non causeranno lacrimazione e arrossamento. Nello specifico la fiamma va a bruciare l’ossigeno presente nell’aria vicino alla candela e alla cipolla, creando una zona a bassa pressione vicino ad essa. In questo modo l’aria ricca di gas fastidiosi vengono aspirati verso il basso.

C’è un’alternativa al metodo della candela per sconfiggere i gas irritanti. Basta creare una miscela di aceto bianco e acqua con un rapporto di 1:2 e inserirlo in un flacone spray. Questa va spruzzata sulle cipolle prima di iniziare a tagliarla. Oppure si può scegliere di proteggere gli occhi con degli occhiali. Prova questi metodi e tagliare la cipolla non sarà più un problema!