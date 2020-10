Beatrice Lorenzin positiva al Covid-19: “Questo virus è una bestiaccia”

L’ex ministra della Salute Beatrice Lorenzin è risultata positiva al coronavirus. Ne ha dato notizia la stessa deputata del Partito Democratico su Twitter con queste parole: «Comincio le cure. Grazie all’aiuto di medici e infermieri sono sicura che vincerò!».

Beatrice Lorenzin, 48 anni, ha anche condiviso un video sul social media in cui ha spiegato: «Purtroppo sono risultata positiva al Covid. Ho un po’ di febbre e mal di gola in questo momento, le altre funzioni sono sotto monitoraggio e la situazione è tranquilla».

«Volevo dire che questa è proprio una bestiaccia di virus se sono rimasta contagiata io, che sono particolarmente attenta. Vuole dire – ha aggiunto la Lorenzin – che essere contagiati è veramente più facile di quello che pensiamo».

L’esponente del PD ha poi indirizzato «un abbraccio a tutte le persone che in questo momento si trovano nelle mie condizioni. I miei figli e mio marito sono negativi. Il problema è come organizzare la famiglia, l’isolamento, la quarantena… non è facile per nessuno. Prestiamo tutti particolare attenzione».

IL VIDEO:

Per via della positività al Covid-19 della deputata parlamentare è stata sconvocata la commissione Bilancio dove era all’ordine del giorno il via libera all’atto di indirizzo sul Recovery Plan, atteso domani dall’Aula.

