Nuova coppia in vista? Ecco Bebe Vio con il il collega, campione di fioretto, Giorgio Avola: tra i due c'è un bel feeling, e sicuramente avere le stesse passioni e la stessa voglia di vincere potrebbe essere un buon punto di partenza… per un'amicizia speciale o un nuovo amore…