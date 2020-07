Dopo diversi mesi all’insegna dei rumors sui motivi della fine del rapporto tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, nei giorni scorsi si è aperto un caso che sta tenendo banco a livello mediatico. Il sito Dagospia, ha infatti lanciato lo scoop relativo alla presunta relazione clandestina tra Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino.

Il gossip in questione è stato commentato in tempo quasi reale dal ballerino napoletano che, dopo aver smentito tutto e aver detto di aver chiamato Alessia Marcuzzi e il marito Paolo Calabresi Marconi per farsi assieme a loro quattro risate, ha chiosato con un ironico “Se m’innamoro, se m’innamoro ve faccio sapè…”, parafrasando una celebre canzone de I Ricchi e Poveri.

Il gossip sull’ipad

Alla smentita di Stefano De Martino, ha fatto seguito quella che, da molti, è stata interpretata come una ‘risposta’ di Alessia Marcuzzi. La conduttrice romana ha pubblicato sul suo profilo Instagram la foto della copertina di un libro che, da molti, è stata giudicata una replica ai gossip sul di lei.

Il quadro, dopo questi step, si è arricchito ulteriormente. In che modo? Con uno scoop del settimanale Oggi, che ha parlato del modo in cui Belen, che è stata paparazzata da Chi con il nuovo amore Gianmaria Antinolfi, avrebbe scoperto del tradimento del marito. Il settimanale ha parlato di messaggi WhatsApp che hanno iniziato ad arrivare sul numero del ballerino da parte della Marcuzzi mentre Belen stava giocando con il suo ipad assieme a Santiago.

Dopo le smentite di De Martino e della Marcuzzi, è arrivato il turno dell’argentina di rompere il silenzio. In che modo? Con una Story Instagram dove ha pubblicato queste parole.

“Con Alessia ho un bellissimo rapporto di stima reciproca, non è mai successo niente del genere, nessun messaggio, nessun iPad. Continuo sempre a non capire la motivazione per la quale si inventino cose del genere. Appunto decideremo insieme come muoversi perché trovo assurdo e di cattivissimo gusto leggere le ca***te che ho letto in questi giorni”

Adesso non resta che attendere il prossimo tassello di quello che, per ora, è il gossip centrale dell’estate 2020.

