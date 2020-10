Belen Rodriguez: “Conduttrice del GFVIP? Ci sono rimasta male…”

Belen Rodriguez, intervistata da Il Fatto Quotidiano, ha ricordato il momento in cui stava per diventare la conduttrice del Grande Fratello VIP, oggi ‘guidata’ da Alfonso Signorini.

La showgirl argentina ha affermato: «All’inizio si ci sono rimasta male perché volevo farlo, con il senno di poi invece era giusto così. Vorrei fare cose diverse».

Poi, la Rodriguez stuzzicata sulla tipologia di programma che vorrebbe condurre, Belen Rodriguez, 36 anni, ha detto: «Se ci penso forse ho fatto molte cose di quelle che volevo fare, magari qualcosa di nuovo. Mi piacerebbe rendermi utile agli altri, ho avuto tutto quello che volevo mi piacerebbe dare una mano a chi non ha possibilità».

Vedremo Belen più attrice? La risposta: «Fare la showgirl vuol dire fare un po’ tutto. Ho sempre cercato di fare dei passi indietro per rispetto agli attori che hanno studiato davvero. Un bel po’ di volte mi sono trovata nella posizione di dire no perché non mi sentivo all’altezza. Oggi ci sono piattaforme che ti consentono di realizzare un progetto e portarlo avanti senza togliere niente a nessuno. Penso a Netflix o Amazon».

Infine la sudamericana ha detto: «Preferisco cimentarmi nelle cose che so fare, per il canto, che sto studiando, o la recitazione vorrei fare passi avanti quando mi sento pronta. Preferisco studiare e non fare una cosa tanto per farla».

