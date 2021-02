Belen Rodriguez è incinta? Chi è il padre?

Il gossip sulla gravidanza di Belen Rodriguez è al centro dell’attenzione da circa un mese.

La splendida argentina sarebbe al quarto mese.

La Rodriguez appare sempre più innamorata del giovane fidanzato Antonino Spinalbese.

Belen Rodriguez è incinta? Il gossip si rincorre da diverse settimane ormai. Per ora, la showgirl argentina non ha né confermato, né smentito l’indiscrezione. Gli indizi, però, sono diversi.

Belen: gli indizi sulla dolce attesa

Molto attiva su Instagram, Belen Rodriguez in queste settimane ha lanciato diversi indizi che, da molti, sono stati interpretati come legati a una dolce attesa. Tra questi è possibile citare il selfie allo specchio con un bracciale anti nausea al polso. Da non dimenticare, poi, sono alcune foto paparazzate e pubblicate su Chi che la vedono con indosso una salopette, capo tipico delle mamme in attesa.

Un altro di quelli che per tanti sono dei segnali dell’arrivo di un fratellino o una sorellina per il piccolo Santiago è stato postato sempre dalla showgirl su Instagram. Si tratta di una Story di pochi secondi in cui si vede Antonino Spinalbese, il giovane compagno della splendida argentina, tentare, all’insegna dell’entusiasmo, di fare un annuncio ai follower della fidanzata, che lo ha fermato (la presenza della mascherina ha reso in ogni caso difficile la lettura del labiale).

A parlare della presunta gravidanza di Belen è stato il giornalista Santo Pirrotta che, nell’ambito della rubrica che cura nella trasmissione Ogni Mattina, ha parlato di una gestazione al quarto mese e anche del sesso del bebè: una bimba. La piccola potrebbe chiamarsi Tabita, un nome che Belen in passato ha dichiarato di amare molto.

Chi è il fidanzato di Belen?

Chi è il (forse) futuro padre? Antonino Spinalbese, il giovane hair stylist accanto alla showgirl dall’estate 2020. Classe 1995 – ha compiuto in questi giorni 26 anni – ha undici anni meno della fidanzata e, fino a poco fa, lavorava in uno dei saloni più esclusivi di Milano. Di origini campane, ha una sorella di nome Lucia a cui è molto legato.

