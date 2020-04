Belen Rodriguez e Stefano De Martino pensano al secondo figlio

Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sbilanciano e, dopo il dono di Santiago, sperano possa arrivare presto un altro figlio. In diverse occasioni la showgirl ha ammesso che i tre anni senza il ballerino e conduttore non sono stati semplici.

Adesso sono di nuovo insieme e felici. L’amore è nato ad Amici, durante l’edizione del 2012. Dopo poco è arrivato il matrimonio e poi il primogenito, la loro priorità assoluta. Ancora non ci sono notizie su una seconda gravidanza di Belen, ma la coppia fa sapere che ha tutte le intenzioni di avere un altro bebè. L’annuncio è arrivato attraverso alcune dichiarazioni rilasciate al settimanale Chi.

Sono passati i tempi bui per Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Adesso hanno trovato la formula per essere felici e vogliono allargare la famiglia. «Io e Stefano siamo sempre stati così, più tempo passiamo da soli e meglio stiamo»: ha detto la showgirl di origini argentine.

«Il mondo ci condiziona, lo abbiamo capito tutti in questa quarantena, ci carica di pesi che scarichiamo quando siamo a casa, perdendoci le cose fondamentali. E poi proveniamo da famiglie molto unite e per noi la felicità, come la difficoltà, dev’essere condivisa»: ha aggiunto.

Insomma, non ci sono ostacoli al loro amore. E allora perché non pensare a un altro bambino, un fratellino per Santiago? «Abbiamo la fortuna che mia mamma abita nel nostro stesso palazzo, e quindi possiamo lasciare Santiago per qualche ora e avere dei momenti nostri»: ha confessato Belen.

Poi arriva l’indiscrezione anche sulla sorella. In Trentino con Ignazio Moser, Cecilia Rodriguez starebbe pensando anche lei a mettere su famiglia: «A me piacerebbe un altro figlio, ma credo che ci stia pensando anche Cecilia», ha rivelato al settimanale Chi.

A noi non resta che augurare a entrambe le coppie di realizzare tutto quello che desiderano e sperare che presto in tutta Italia possa tornare il sereno, che il Coronavirus sia solo un brutto ricordo.