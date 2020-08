La prima volta fa male, la seconda molto ma molto di più. Per questo motivo, si parla poco e si prova a guardare avanti per dimenticare. La fine della relazione tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, di fatto oramai ufficiale, resta un mistero ma si porta dietro uno strascico doloroso. A soffrire particolarmente sarebbe proprio il conduttore di Made in Sud.

Silenzio, tristezza, amarezza. Sarebbero questi i sentimenti che contraddistinguerebbero le giornate di Stefano De Martino. Ma anche per Belen la situazione non è molto diversa. D’altronde, quando si riesce a ricucire un rapporto già interrotto una volta, vederlo distruggere equivale a una perdita difficile da digerire. Non è facile per nessuno, insomma.

Stefano viene descritto come un uomo distrutto, in questa fase delicata della sua vita. Il lavoro come sfogo e come strumento per dimenticare. Per non pensare. Per guardare avanti, per quanto possa essere davvero difficile. A rivelarlo è un amico di De Martino, al giornale Vero: «Perché non ha voluto parlare della rottura con Belen? Per riserbo, ma soprattutto perché in lui c’è molto dolore per questo fallimento». Parole che non lasciano spazio ad altre interpretazioni.

Lavoro e Santiago, il figlio frutto di una storia d’amore vissuta senza mai tirarsi indietro. Gli unici pensieri di Stefano De Martino, dopo la rottura con Belen Rodriguez, sono questi. Per il bene del bambino, innanzitutto. Ecco cosa dice, a tal proposito, l’amico del conduttore: «E questo è anche il motivo per cui non si è mai lasciato fotografare in atteggiamenti intimi con altre donne. Non vuole che suo figlio possa essere confuso o che possa soffrire nel vederlo con altre».

I rumors sui percorsi sentimentali di Belen Rodriguez e Stefano De Martino non mancano. Sono sempre stati due soggetti al centro della scena. Però il gossip in questa fase sembra qualcosa di molto lontano, da lasciare in disparte. C’è un momento complicato da superare. Vale per lui, ma anche per lei. La vita scorre ed entrambi cercano la forza per guardare al futuro. In attesa di nuovi amori. Da tenere nascosti o da portare alla luce del sole. O di un ritorno. D’altronde, come si dice? Non c’è due senza tre.