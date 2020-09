L’estate di Belen Rodriguez è stata al centro dell’attenzione. Dopo la separazione da Stefano De Martino, avvenuta a poco meno di un anno dal ritorno di fiamma, la showgirl è stata paparazzata con l’imprenditore campano Gianmaria Antinolfi, con il quale ha avuto un brevissimo flirt. Nella sua vita è poi arrivato l’hair stylist Antonino Spinalbese, che lavora in uno dei più prestigiosi salone meneghini.

Conosciuto, secondo quanto rivelato da Chi, poco prima di partire per Ibiza, ha a quanto pare fatto breccia nel suo cuore in pochissimo tempo. A dimostrazione di ciò è possibile citare un video che la showgirl argentina ha pubblicato nelle Instagram Stories del suo seguitissimo profilo.

Belen, a cena con il suo nuovo amore

Non c’è stata alcuna conferma in merito alla storia tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. A far propendere gli appassionati di gossip e i fan della showgirl argentiina verso l’ipotesi di una frequentazione che continua ci ha pensato un video pubblicato da Belen stessa.

Nel contenuto, la Rodriguez inquadra una tavolata e alcune persone. Tra loro c’è anche Spinalbese, che viene taggato dalla showgirl. Dopo il bacio paparazzato nelle scorse settimane, arriva la testimonianza di nuovi momenti passati assieme dalla stupenda argentina e dal giovane hair stylist.Non resta che attendere per vedere se le rose continueranno o meno a fiorire!

