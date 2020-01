Belen Rodriguez svela il suo segreto di bellezza: la crioterapia

Tutti noi, vedendo i fisici tonici e scolpiti dei VIP, ci siamo chiesti almeno una volta nella vita: «Ma come farà ad avere un corpo così». La risposta ovviamente è sempre la stessa: duro allenamento e sana alimentazione. Ma esistono anche dei metodi poco convenzionali che aiutano a tonificare, dimagrire e addirittura ringiovanire il proprio corpo. Stiamo parlando della Criosauna o Crioterapia.

La bellissima showgirl argentina ha appena pubblicato una stories sul suo profilo instagram. Nel video si vede lei all’interno di un cilindro d’acciaio che rilascia una nube di gas di azoto liquido. La temperatura scende fino a -185 gradi centigradi. Una vera e propria terapia d’urto che servirebbe ad alleviare gli infortuni e a curare le infiammazioni.

A causa delle bassissime temperature raggiunte, le sedute durano generalmente da 1 a 3 minuti. Un vero e proprio bagno di ghiaccio che Belen si concede spesso durante le sue giornate. Non è la prima volta, infatti, che pubblica stories in cui si mostra all’interno di questi cilindri ‘miracolosi’.

Secondo l’opinione della dottoressa Melania Rizzoli, no. È la stessa dottoressa ad affermare in un suo articolo scritto su Liberoquotidiano.it:

«Non esiste alcuna evidenza scientifica della efficacia della crioterapia contro l’ asma, la psoriasi o contro il calo del desiderio sessuale, e non è stato mai registrato un effetto sul metabolismo e la perdita di peso, per non parlare del ringiovanimento corporeo».

La dottoressa, laureata in Medicina e Chirugia presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” ha aggiunto:

«La Food and Drug Administration, l’agenzia statunitense che vigila su farmaci, terapie e salute, non riconosce alcun beneficio a questi bagni di freddo, ed evidenzia come non ci siano prove scientifiche in proposito, né basi fisiologiche, concludendo che la crioterapia o le criosaune non provocano assolutamente questi effetti terapeutici».