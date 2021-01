Bellanova: “Prendere atto che l’esperienza del Governo Conte è conclusa”

«Il Presidente del Consiglio dovrebbe prendere atto che questa esperienza di governo è conclusa e capire se si è in grado, tutti quanti, a partire da lui, di scrivere un nuovo patto di governo».

Così su Facebook la ministra per le Politiche Agricole, Teresa Bellanova, che è anche capo delegazione di Italia Viva al Governo.

Loredana De Petris, capogruppo di LeU al Senato, arrivando a Palazzo Chigi per il vertice su Recovery Fund, ha affermato: «Noi abbiamo dato il nostro contributo per migliorare il Recovery plan: molte cose sono state accolte e il piano è migliorato. Se si vuole in spirito costruttivo si può trovare un accordo. Arrivare con un tipo di dichiarazione» come quella di Bellanova sull’esperienza di governo al capolinea «non aiuta molto».

«Deve continuare la discussione nel merito – ha affemrato il capogruppo di Leu alla Camera Federico Fornaro – ma non si può non riconoscere che passi in avanti sono stati fatti sia nella struttura del Recovery sia nel merito».

Cosa può inventarsi ora Renzi? «La sua fantasia è molto sviluppata», ha risposto.

