Benedetta Bosi dalla D’Urso: “La verità sulla storia tra me e Flavio Briatore”

Cantava Antonello Venditti che «certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano». Perché l’amore è così a volte. Ci si prende, ci si lascia. A volte anche senza un motivo, qualcuno per cui provi attrazione, pochi giorni dopo provi repulsione. Certo, tutto questo è sintomo di instabilità anche personale. Ma non si può fare della morale anche su questo.

Abbiamo scritto più volte della storia d’amore tra Benedetta Bosi e Flavio Briatore. Lei vent’anni, originaria di Forte dei Marmi, anche se in pianta stabile a Milano. La bella giovane ancora oggi studia alla Facoltà di Giurisprudenza. A insospettire tutti è stato il fatto che Briatore ha iniziato a seguirla su Instagram. Il risultato? Un profilo che è schizzato da 3mila a oltre 63mila follower.

LEGGI ANCHE: Taylor Mega svela la sua verità su Flavio Briatore.

Lui, cinquant’anni più anziano, il playboy italiano e imprenditore sfrontato per eccellenza. Conosciuta grazie a degli amici comuni, lui l’ha subito invitata a cena a Monte Carlo. Solo lui e lei. Semplice e diretto. Ha inviato una macchina a prenderla a Milano dove lei vive e l’ha accolta da Cipriani, dove lui è letteralmente di casa, facendola riaccompagnare dopo il dessert fino a casa. Qualche giorno dopo si sono fatti vedere insieme a Roma. E Poi?

Lui, poco educatamente l’ha liquidata con un semplice «Ma va, è solo un’amica». A contribuire alla rottura anche Elisabetta Gregoraci, ex moglie di Flavio, che giudicandolo aveva sostenuto: «Fa rabbrividire. Non è il problema avere un altro rapporto, ma l’età. Questo sì, destabilizza».

Ma la Bosi non è rimasta zitta: «L’intelligenza non invecchia mai. I soldi li hanno in tanti, l’intelligenza no», ha scritto su Facebook.

Tuta roba ghiotta per la televisione nostrana, che non si è lasciata sfuggire tutta la situazione. E così ecco la Bosi in televisione a raccontare la sua, ospite di Domenica live da Barbara D’Urso.

LEGGI ANCHE: Brasiliano adotta 42 bambini disabili.

«Fra di noi non è mai iniziata una storia – ha spiegato -. Ci siamo conosciuti due mesi fa a Montecarlo, a una cena cui ho partecipato con delle mie amiche. Lui mi ha presentato dei suoi amici, che mi hanno proposto di fare una vacanza con loro. I miei genitori erano d’accordo, così sono andata a Malindi con queste otto persone. Siamo andati in jet privato da Montecarlo a Roma, abbiamo dormito in albergo, ognuno in camera per conto suo. Poi siamo partiti per Malindi. Sono uscite le prime foto. C’è stato un bacio a stampo, che per me non implica nulla. Non siamo andati oltre, è stato il primo e l’unico».

Quindi niente storia? «Tra di noi è nata come un’amicizia, che poi non è andata in porto – ha confessato -. Adesso non ci sentiamo più, si sono raffreddati i rapporti. Io ho un carattere forte, dico le cose in faccia, dico la mia opinione. I nostri caratteri hanno cozzato, è stata una serie di cose. Io davo la mia opinione su certi argomenti, non riuscivo a stare zitta. Non andiamo d’accordo. Io non ho mai provato per lui piacere fisico».

The end!

LEGGI ANCHE: Avere un figlio da un cugino di primo grado comporta rischi?