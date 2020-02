Benedetta Parodi, i nuovi tatuaggi per le figlie e il padre

Benedetta Parodi si regala dei nuovi tatuaggi, che vanno ad aggiungersi al primo, risalente al 2016, raffigurante una bacchetta magica a forma forchetta, in onore della sua ormai rinomata passione per la cucina, che l’ha resa celebre in tv.

La conduttrice li mostra orgogliosa su Instagram, tramite post e stories: tre cuoricini sul polso e una piccola ala sulla parte laterale del polso. I tre cuori, identici a quelli impressi sulla pelle dalle sue due figlie, Matilde, 17 anni, ed Eleonora, 15, rappresentano un modo da portarle sempre con sé.

Benedetta Parodi, legata dal 1999 a Fabio Caressa, ha anche un altro figlio, Diego, di 10 anni.

«Mi sono rimbambita! A 47 anni avevo voglia di fare questo tatuaggio che per me ha un significato molto bello e mi piace un sacco», riferendosi all’ala, notoriamente simbolo di libertà.

Nell’ultimo post sui social ha scritto «Mi avete chiesto il significato dei miei nuovi tatuaggi. I cuori rappresentano me, Matilde ed Eleonora. L’ala è quella di un’aquila, ma anche di un angelo e l’ho fatta in memoria di mio padre. La nostra favola preferita aveva come protagonista una grande aquila e la sua piccola».

Un valore molto profondo per la Parodi, che tramite questi nuovi tatuaggi vuole rimarcare il grande amore per la sua famiglia: quello per le sue figlie, che fanno capolino spesso sul suo profilo e per le quali, ovviamente, ha sempre parole di grande affetto e orgoglio, come ogni mamma.

Il padre Pietro, ingegnere, è scomparso nel 2012, ma sappiamo bene che il dolore per una perdita del genere non passa mai: è per questo che la Parodi ha deciso di imprimere sulla sua pelle un ricordo indelebile di una persona così importante per lei.

I tatuaggi sono stati realizzati nello studio Cross The Line Tattoo di Gallarate, che su Instagram hanno ringraziato la conduttrice per le “dritte sulla carbonara”.

