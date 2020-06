Benedetta Rossi: chi è, età, carriera, Instagram, marito

Benedetta Rossi: un nome che parla da solo e che, non appena viene pronunciato, richiama alla mente uno dei progetti di maggior successo online per quanto riguarda la cucina. L’ideatrice e il volto di Fatto in Casa da Benedetta è a dir poco nota anche tra chi non ha molta confidenza con pentole e fornelli. Scopriamo qualcosa di più su di lei!

Benedetta Rossi: dove e quando è nata

Benedetta Rossi, classe 1972, è nata a Porto San Giorgio, provincia di Fermo (si tratta di una delle località turistiche più famose della costa marchigiana). Archiviata la parentesi degli studi, si è focalizzata in maniera esclusiva sul mondo della cucina, iniziando a collaborare con diverse realtà come cuoca e aiuto cuoca.

Dopo questa gavetta, ha cominciato a occuparsi a tempo pieno dell’agriturismo di famiglia. Ha successivamente deciso, assieme al marito, di aprirne un altro nelle campagne marchigiane. Da questo splendido palcoscenico, trasmette le dirette delle sue famosissime ricette.

Instagram

Benedetta Rossi, che deve la sua ascesa sul web a YouTube e al canale Fatto in Casa da Benedetta, è presente anche su Instagram. Su questo social è seguita da 3 milioni di persone.

Vita privata

Benedetta Rossi è sposata dal 2009 con Marco Gentili, spesso al suo fianco nei divertenti siparietti che l’hanno resa celebre e amata sui social.

La coppia, che condivide la quotidianità con il dolcissimo cane Nuvola, ha iniziato a frequentarsi ai tempi dell'università. Nel corso di un'intervista rilasciata qualche anno fa, la Rossi ha rivelato che il primo piatto cucinato per l'uomo della sua vita è stata una rustica.

