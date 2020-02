Benji e Fede si sono separati, l’annuncio su Instagram: la data dell’ultimo concerto

Benji e Fede non saranno più Benji & Fede. La coppia di cantanti, infatti, ha deciso di separarsi, dando così una bruttissima notizia ai loro tanti fan, soprattutto di genere femminile.

I due modenesi lo hanno annunciato su Instagram, sul loro profilo seguito da oltre un milione di utenti, promuovendo il libro Naked – Tutto quello che non avete visto, in uscita il 17 marzo e che, di certo, farà registrare un boom di vendite, ora più che prima.

Certo c’è quell’almeno «per ora» che lascia pensare a una fine non definitiva del duo ma, intanto, la separazione è stata ufficializzata al mondo: «Il 3 maggio chiuderemo questa fase della nostra vita», cioè con un concerto – evento che si svolgerà all’Arena di Verona. In poche parole, Benjamin Mascolo e Federico Rossi hanno, con la notizia della separazione consensuale, promosso ben due cose: il libro e il concerto.

LEGGI ANCHE: Benji e Fede: età, vero nome, album, vita privata.

Ma andiamo avanti: «Leggendo questo libro – hanno scritto i due – capirete che la nostra storia è stata bellissima, speciale, irripetibile, ma anche intensa e faticosa. Per ora l’Arena di Verona sarà il nostro ultimo concerto. Non è stata una scelta facile, vi vogliamo bene».

Non è dato sapere, comunque, il motivo della fine di Benji e Fede come duo: «’Non so come fate a fare questa vita’, ci dicono qualche volta gli amici. La verità è che non avremmo potuto fare altro. Solo che non puoi vivere perennemente a duecento all’ora restando la stessa persona, e per ritrovare la magia di quello che facciamo abbiamo bisogno di ritrovare noi stessi. Semplicemente Federico e Benjamin».

E il libro? «Lo abbiamo scritto perché sentivamo di doverlo spiegare a tutti coloro che hanno creduto in noi, per far comprendere meglio la nostra scelta. Abbiamo sempre condiviso tutto sin dall’inizio, ed era giusto farlo anche ora». E, quindi, via con i retroscena «della nostra vita in questi anni, e perché abbiamo deciso che, per ora, l’Arena di Verona sarà il nostro ultimo concerto. Non è stata una scelta facile». Beh, già pensiamo alla reunion?

LEGGI ANCHE: