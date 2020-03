Silvio Berlusconi e Francesca Pascale si sono lasciati ufficialmente. La notizia dell’addio ufficiale tra l’ex cavaliere e la 35enne campana ha iniziato a fare il giro del web stamattina, a poche ore dalla diffusione di una nota ufficiale di Forza Italia in cui si toglie qualsiasi dubbio sulla fine del rapporto tra l’ex Presidente del Consiglio e la Pascale.

Un rapporto che durava dal 2012

L’ufficializzazione della fine dell’amore tra Silvio Berlusconi e Francesca Pascale, relazione resa pubblica nel 2012, è stata resa nota a seguito della divulgazione da parte di Diva & Donna di alcune foto che ritraevano Berlusconi in compagnia della deputata azzurra Marta Fascina.

Ecco il testo della nota di Forza Italia:

Dopo l’articolo di ‘Diva e Donna’ di questa mattina si sono scatenati i soliti pettegolezzi intorno al presidente Silvio Berlusconi e alla signora Francesca Pascale. Appare quindi opportuno riconfermare che continua a sussistere un rapporto di affetto e di vera e profonda amicizia fra il presidente Silvio Berlusconi e la signora Francesca Pascale, ma che non vi è fra loro alcuna relazione sentimentale o di coppia.

LEGGI ANCHE: Divorzio da Veronica Lario: Berlusconi ha rinunciato a 46 milioni di euro

Il commento di Francesca Pascale

Francesca Pascale ha commentato la nota del partito dell’ex premier rilasciando dichiarazioni ad Adnkronos. L’ormai ex compagna di Silvio Berlusconi si è detta stupita e ha dichiarato che al suo presidente vorrà sempre un infinito bene.

La donna ha altresì augurato all’ex Presidente del Consiglio tutta la felicità del mondo, auspicando per lui il fatto di trovare una persona che si occupi di lui come lei in questi anni. La Pascale ha anche commentato le foto del tabloid, dichiarando che le fa simpatia vedere una deputata della Repubblica portare a spasso il suo cagnolino.

Chi è la presunta nuova fidanzata di Berlusconi

Marta Fascina è nata nel 1990 a Melito di Porto Salvo, città in provincia di Reggio Calabria. Molto amica di Licia Ronzulli, fedelissima dell’ex Cavaliere da anni, a quanto pare vivrebbe ad Arcore già da tempo. Le foto con Berlusconi la ritraggono all’uscita di un resort di lusso. Atttiva su Instagram, è Responsabile Sicurezza del Gruppo Forza Italia.

LEGGI ANCHE: Pascale su Forza Italia: “Partito costruito su Berlusconi, non ci sarà un successore”