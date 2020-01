Berlusconi e la Pascale si sono lasciati? E ci sarebbe pure un’altra…

Ed ecco che arriva dal quotidiano italiano online Affari Italiani, la notizia della fine (forse) del rapporto tra Silvio Berlusconi e Francesca Pascale. Ma la notizia più incredibile è che già un’altra donna avrebbe probabilmente preso un posto importante nel cuore del Cavaliere.

La nuova presunta fiamma di Silvio

Il suo nome è Marta Fascina, deputata di Forza Italia. Una donna di 30 anni, nata il 9 gennaio del 1990 a Melito di Porto Salvo in provincia di Reggio Calabria. Alle elezioni politiche del 2018 era stata candidata in un collegio blindato e poi eletta alla Camera dei Deputati, nelle liste di Forza Italia in quota proporzionale nel Collegio Plurinominale Campania 1. La Fascina era stata inserita in due collegi: a Napoli nord figurava alle spalle di Mara Carfagna e Antonio Pentangelo, nel collegio Napoli Sud veniva subito dopo Paolo Russo. La deputata ha conseguito la laurea in Lettere e Filosofia all’Università La Sapienza di Roma e prima della sua elezione è stata Press Officer and Public Relation Specialist presso l’AC Milan.

Lady Marta è una frequentatrice abituale di Palazzo Grazioli e degli aperitivi e dei rinfreschi a cui partecipano i colleghi parlamentari. Le sue apparizioni anche nei giorni caldi della fiducia a Conte furono giustificate dall’ex premier che chiosò: «Marta è qui come premio per la sua attività pubblicistica» in riferimento agli articoli scritti dalla 29enne su Il Giornale.

Ed è proprio grazie alla presenza della deputata a Palazzo Grazioli, che il rapporto lavorativo con l’ex premier si sarebbe trasformato in qualcosa di più intimo. Per il momento, però, non ci sono conferme del presunto nuovo flirt, anche perché, secondo quanto dichiarato dalla (ex?) fidanzata di Berlusconi, Francesca Pascale, ad un’intervista riportata da Vanity Fair, niente stava facendo intuire a una crisi di coppia:

«Mi sono innamorata di un uomo straordinario, domani chissà. La nostra storia è un miracolo»

