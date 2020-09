Quando si parla della besciamella, si inquadra una delle salse più popolari della cucina mondiale. Le sue origini sono controverse. C’è chi afferma che siano italiane e chi, invece, le riconduce alla Francia. Tra le teorie più probabili rientra quella che chiama in causa la sua introduzione in Francia su iniziativa di Caterina de Medici.

Versatilissima in cucina, è facile da preparare. Scopriamo, nelle prossime righe, la versione base della ricetta della besciamella.

LEGGI ANCHE: Panino con le panelle: una ricetta deliziosa e facilissima

Ingredienti

Le quantità che andremo ad elencare, sono sufficienti per un litro di besciamella.

100 grammi di burro

Un pizzico di sale

Un litro di latte intero

Un etto di farina tipo 00

Noce moscata q.b.

Svolgimento

La parte pratica della ricetta della besciamella inizia prendendo il latte – attenzione, deve essere fresco – e mettendolo a scaldare in un pentolino. Nel frattempo, a parte, bisogna dedicarsi al burro. Tutti e 100 i grammi necessari per la ricetta, devono essere sciolti a fuoco basso.

Una volta raggiunto il risultato, bisogna spegnere la fiamma. A questo punto, bisogna spegnere il fuoco e, tutta in una volta, aggiungere la farina. In questa fase, è necessario mescolare, aiutandosi con una frusta, così da evitare che si formino dei grumi.

Archiviato questo step, bisogna rimettere tutto su fuoco dolce, mescolando bene fino a quando il composto non diventa dorato. A questo punto, ci si trova davanti al cosiddetto roux, sul quale deve essere versato il latte caldo precedentemete aromatizzato con la noce moscata.

Una volta completato questo passo, si aggiungono gli altri ingredienti, continuando a mescolare energicamente con la frusta. Cosa si fa a questo punto? Si cuoce a fuoco dolce 5/6 minuti fino a quando non ci si accorge che la salsa si è addensata e comincia a bollire.

Concludiamo facendo presente che, se si ha intenzione di ottenere una besciamella meno densa, è bene diminuire le dosi di burro.

LEGGI ANCHE: Come preparare la panna per dolci in casa