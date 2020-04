Bestie di Satana: Andrea Volpe ha scontato la pena ed è un uomo libero

Sono passati 16 anni da quel gennaio 2004 che ha visto scoppiare il caso delle Bestie di Satana, la setta satanica della provincia di Varese i cui membri sono stati coinvolti in diversi casi di omicidio e di induzione al suicidio. La loro vicenda, considerata dalla BBC tra le più efferate del secondo dopoguerra, ha avuto diversi protagonisti.

Tra questi spicca Andrea Volpe, il primo a testimoniare in merito ai crimini della setta e a parlare dell’omicidio di Fabio Tollis e Chiara Marino, due giovani fidanzati massacrati nel corso di un rito satanico nella notte tra il 17 e il 18 gennaio 1998.

Andrea Volpe ha confessato anche l’omicidio della ex fidanzata Mariangela Pezzotta, massacrata nello chalet di Golasecca dove il giovane viveva con la nuova compagna Elisabetta Ballarin, che si è laureata e lavora in un ristorante della provincia di Brescia.

Andrea Volpe è un uomo libero

Andrea Volpe, classe 1976, è ora un uomo libero. Uno degli uomini simbolo del caso delle Bestie di Satana ha finito di scontare la sua pena con rito abbreviato per quattro delitti. Volpe, che ha scontato 16 anni, è stato come già detto incriminato per gli omicidi di Fabio Tollis e Chiara Marino, per l’uccisione della ex storica Mariangela Pezzotta e per l’istigazione al suicidio di Andrea Bontade, un adepto intenzionato ad abbandonare la setta.

Volpe, che attorno al 2007 aveva fatto sapere di essersi convertito al cristianesimo, cerca ora lavoro. La notizia della sua scarcerazione è stata commentata dal padre di Fabio Tollis che, nonostante gli anni passati, non si era mai rassegnato alla misteriosa sparizione del figlio nel lontano 1998.

Michele Tollis, raggiunto dai microfoni di ANSA, ha specificato di essere sereno in merito al rilascio di Andrea Volpe in quanto, a seguito delle sue confessioni, è partita l’indagine che ha permesso di scoprire il dramma delle Bestie di Satana.

