Beve alcol a stomaco vuoto: ragazza muore a 27 anni

Alice Burton Bradford era una ragazza di 27 anni che è morta dopo aver bevuto dell’alcol a stomaco vuoto. La giovane, la cui storia è stata raccontata dal quotidiano Daily Mail, è stata trovata morta nel suo giardino. A detta dei medici, il decesso sarebbe la conseguenza di una chetoacidosi alcolica, disfunzione metabolica che fa la sua comparsa quando, al consumo di alcol, si associano dei prolungati periodi all’insegna della scarsa nutrizione.

LEGGI ANCHE: Ha ucciso di botte la compagna: arrestato clochard

Le parole degli amici e della famiglia

La morte di Alice ha lasciato molte persone comprensibilmente sgomente. Gli amici della giovane, per esempio, sono rimasti profondamente toccati in quanto, a loro dire, la giovane non era un’alcolizzata.

Anzi, è stata descritta come una persona estremamente attenta alla linea e, addirittura, con una fissazione per la forma fisica e per l’attività sportiva. Questo quadro ha portato sia i genitori sia una delle più care amiche di Alice a chiedere di fare luce sul suo decesso.

L’amica della 27enne, raccontando il suo dolore al Daily Mail, ha infatti affermato che, poche settimane prima della tragedia, Alice aveva partecipato a una competizione ciclistica. Ha altresì affermato che è successo tutto all’improvviso. Alice, che ha bevuto dopo aver mangiato poco, si è sentita male da un momento con l’altro, senza, purtroppo, neanche avere il tempo di arrivare all’ospedale.

LEGGI ANCHE: A 15 anni muore nel sonno: la terribile scoperta della madre