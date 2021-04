Bianca Guaccero ha il Covid-19, come sta la conduttrice di Detto Fatto?

Bianca Guaccero è positiva al Covid-19.

A comunicarlo è stata lei stessa con un videomessaggio durante la puntata di Detto Fatto di lunedì 12 aprile.

La conduttrice ha la tosse e un po’ di febbre.

Bianca Guaccero ha contratto il Coronavirus. A comunicarlo è stata lei stessa nel corso della puntata di Detto Fatto del 12 aprile, condotta da Jonathan Kashanian e Carla Gozzi.

Il videomessaggio della Guaccero

Purtroppo anch’io ho contratto il Coronavirus. Sono a casa. Ieri mi sono svegliata con un pochino di febbre e un pochino di tosse. Ho fatto un primo tampone rapido e sono risultata positiva. Stasera aspetto il risultato del tampone molecolare ma, ahimé, c’è una grande percentuale di possibilità che l’abbia beccato anch’io, nonostante io sia una persona che nel tempo è stata presa in giro per il mio essere fissata e attenta veramente a tutto. Non bisogna mai abbassare la guardia, perché io non so veramente come sia potuto succedere.

Queste le parole della conduttrice 40enne di Bitonto che, nella mattinata odierna, ha pubblicato sul suo profilo Instagram un messaggio in cui ringrazia i follower per i messaggi di affetto e gli auguri di pronta guarigione.

