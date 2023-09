Bicarbonato al posto del lievito: scopri come devi usarlo

Il bicarbonato è un prodotto sempre presente nelle case e utilissimo per svariati compiti. Farne a meno è davvero difficile, è un prodotto magico che grazie alla sua versatilità non può non essere utilizzato: dalla cucina alla pulizia. Ma la cosa che stupirà quasi tutti è che può essere usato come lievito naturale, evitando quello di birra e quello chimico, usato per la lievitazione istantanea dei dolci. Scopriamo come fare.

Il bicarbonato di sodio è un composto chimico che può essere utilizzato per neutralizzare gli acidi, di conseguenza ha grande efficienza nel combattere il bruciore di stomaco e il reflusso. Allo stesso tempo, il bicarbonato può essere utilizzato per produrre anidride carbonica e avviare quindi il processo di lievitazione. La cosa importante è che bisogna usarlo in associazione ad altri ingredienti. Vediamo di cosa si tratta e come utilizzarlo.

Per far partire il processo di lievitazione, il bicarbonato deve essere associato ad una sostanza acida, di conseguenza sono perfetti alimenti come succo di limone, yogurt bianco o aceto di mele. Per preparare questo lievito fai da te bisogna unire 6 g di bicarbonato, 35 ml di succo di limone oppure 40 ml di aceto o 70 ml di yogurt. Puoi scegliere il secondo ingrediente in base alle tue disponibilità. Basterà poi unire il bicarbonato agli ingredienti secchi e l’acido a quelli liquidi.

Torta soffice allo yogurt con il bicarbonato come lievito: la ricetta

Per realizzare un semplice dolce, sfruttando le caratteristiche lievitanti del bicarbonato, basterà preparare alcuni semplici ingredienti, scopriamo quali sono e come assemblarli per realizzare questo dessert semplice, buonissimo, soffice e senza l’uso di lieviti chimici.

200 g di farina

200 g di zucchero

10 g di bicarbonato

100 g di olio di semi

3 uova

1 vasetto di yogurt intero

Unisci la farina, lo zucchero e il bicarbonato in una ciotola, unendo quindi le polveri; in un altro contenitore unisci l’olio, lo yogurt e le uova. In entrambi i casi bisogna mescolare fino ad amalgamare bene gli ingredienti. Poi basterà unire i liquidi alle polveri e mischiare bene fino ad ottenere un composto liscio e omogeneo. Versa il tutto in una teglia di 22 cm di diametro e inforna in forno preriscaldato a 180°C per circa 30 minuti. Sforna e gustati questo dessert naturale e squisito!