Ebarman è un ecommerce specializzato sulla vendita di prodotti da barman. Negli ultimi mesi è stato possibile creare qualcosa di nuovo e originale. Infatti sul sito ora è possibile creare dei bicchieri personalizzati. In questo modo potrai creare una forte brand identity e offrire ai tuoi clienti un’esperienza del tutto nuova. Avere dei bicchieri personalizzati ti permette di essere ricordato nella testa dei tuoi clienti.

Rafforza il tuo brand con i bicchieri personalizzati

I bicchieri personalizzati sono essenziali per creare tra te e i tuoi clienti un legame molto forte. Essere ricordati al giorno d’oggi è fondamentale per riuscire a fidelizzare la propria clientela. Avere dei bicchieri personalizzati con il tuo logo sopra ti aiuterà a facilitare questo processo. Su ebarman tutto questo ora è realtà, avere dei bicchieri personalizzati non è mai stato così semplice. Ordinando un minimo di 30 bicchieri è possibile usufruire di un servizio professionale di incisione gratuita e in massimo 10 giorni lavorativi avrai a disposizione i tuoi bicchieri personalizzati. Puoi acquistare dei bicchieri personalizzati anche singolarmente con prezzi e modalità differenti. Grazie a questo servizio di bicchieri personalizzati ebarman vuole garantire ai propri clienti il miglior prodotto possibile realizzato con cura da esperti con i migliori macchinari.

Non solo bicchieri personalizzati

Su ebarman, oltre ad acquistare bicchieri personalizzati, potrai acquistare anche dell’attrezzatura personalizzata. Il tuo logo potrà comparire sulla tua attrezzatura in modo da farti sentire più sicuro nel tuo lavoro. Stupisci i tuoi clienti con attrezzatura elegante ed innovativa, regalagli un’esperienza che difficilmente potranno dimenticare. Per il tuo brand sarà fondamentale avere, oltre a bicchieri personalizzati, anche dell’attrezzatura che ti renderà facilmente riconoscibile.