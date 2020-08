Bimba trova una mascherina nella crocchetta di pollo e rischia di soffocare

Una bambina di sei anni ha rischiato di soffocare a causa di una crocchetta di pollo di McDonald’s che conteneva un pezzo di mascherina. Lo ha raccontato la madre. La notizia è stata riportata dalla BBC.

Maddie stava mangiando con la mamma, la 32enne Laura Arber, in un negozio della catena di fast food ad Aldershot, in Inghilterra.

La donna è riuscita a togliere la crocchetta di pollo dalla bocca della figlia e ha detto: «Conteneva una mascherina». McDonald’s ha informato che sono in corso delle indagini.

La signora Arber ha detto alla BBC: «Ho dovuto mettere un dito in bocca per fare vomitare mia figlia». E ancora: «Non riuscivo a capire cosa fosse, ma ho guardato la scatola di crocchette (le famose nugget, n.d.r.) e ho visto qualcosa di blu sporgere da una di esse. Era una mascherina. È stato disgustoso. Se non fossi stato con la mia bambina, chissà cosa sarebbe potuto succedere».

La donna, madre di quattro figli, ha parlato con il direttore che le ha confermato che i nugget non sono cucinati sul posto. La donna ha detto che non metterà più piede da McDonald’s. Inoltre, vuole sensibilizzare gli altri genitori.

McDonald’s ha affermato che la sicurezza alimentare è della «massima importanza per noi» e ha affermato che la società pone grande attenzione sul controllo di qualità, seguendo «rigorosi standard per evitare eventuali imperfezioni».

Un portavoce ha dichiarato: «Non appena siamo venuti a conoscenza del problema, abbiamo avviato un’indagine completa con il fornitore e abbiamo preso provvedimenti per garantire che qualsiasi prodotto di quel lotto venga rimosso dai ristoranti».

