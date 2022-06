Bimbi ustionati alla scuola materna, cucinavano marshmallow

A Osio Sopra, in provincia di Bergamo, intorno all 10.30 di stamattina, le fiamme hanno investito alcuni bambini mentre stavano cucinando dei marshmallow nel giardino della scuola materna in via Maria Montessori 2.

Secondo l’AREU – Azienda Regionale Emergenza Urgenz – il bilancio è di 8 pazienti coinvolti: 5 bambini e 3 bambini.

In particolare, una bambina di 4 anni ha riportato “ustioni multiple” ed è stata trasportata in elisoccorso (codice rosso) all’ospedale milanese Buzzi.

Un piccolo di 4 anni, anche lui con ustioni multiple, è stato trasportato in codice giallo al Niguarda. Altri tre piccoli (una bimba di 3 anni, una bimba 5 anni e un bambino di 6 anni) – sempre con ustioni multiple – sono ricoverati al Papa Giovanni XXIII in codice giallo.

I tre adulti (tre maschi di 35, 36 e 40 anni) hanno riportato “sintomi da inalazione di fumi e ustioni” e sono stati trasportati per accertamento (codice verde/giallo) all’ospedale di Zingonia. Sul posto sono intervenuti due elicotteri, un’automedica, quattro ambulanze, vigili del fuoco e carabinieri.

LEGGI ANCHE: Paura a scuola, esplode power bank in classe, 8 persone coinvolte.