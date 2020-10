Bimbo di 10 anni travolto e ucciso da un trattore, stava facendo i compiti

Dramma a Sgurgola, comune di 2.500 abitanti della provincia di Frosinone, nel Lazio.

Un bambino di 10 anni, intorno alle 16 di oggi, venerdì 9 ottobre, è rimasto coinvolto in un incidente ed è stato travolto da un trattore. Per il piccolo non c’è stato nulla da fare.

L’incidente, come si apprende da Tg24.info, si è verificato nei pressi di un campo sportivo. Sul posto sono intervenuti i sanitari e il personale medico del 118 ma, purtroppo, senza un esito positivo.

Pare che il bambino stesse facendo in compiti con altri coetanei nel giardino di un’abitazione al momento del dramma.

Indagano i carabinieri per accertare la dinamica dell’incidente.

Intanto, da Il Messaggero, si è appreso che, poco dopo le 16, nel podere agricolo hanno fatto rientro i trattori carichi di fieno. A un tratto, però, uno dei messi, senza nessuno a bordo, ha travolto il bambino.

Il piccolo si chiamava Mario Graziano, figlio unico di un bidello in pensione e di un’infermiera di origine rumene.

