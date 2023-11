I biscotti confezionati perfetti per una colazione golosa: la classifica del ‘Gambero Rosso’

Scopri i biscotti per la colazione più deliziosi secondo il test del ‘Gambero Rosso’. Dai Pan di Stelle agli Abbracci Mulino Bianco, quale biscotto inzuppare nel latte al mattino?

Prima colazione, latte e biscotti, la carica per iniziare con gusto la giornata. I biscotti confezionati sono un’opzione pratica per chi vuole godersi una colazione golosa senza doverli preparare da zero. Ma quali sono i migliori? Ecco la classifica degli esperti del ‘Gambero Rosso‘, che ha testato 10 biscotti tra i più famosi e venduti nei supermercati.

I pregi e difetti dei biscotti confezionati

I biscotti confezionati sono una scelta diffusa e amata per la prima colazione, ma come tutte le cose, hanno i loro pregi e difetti. Ecco un’analisi completa:

I pregi:

comodità: i biscotti confezionati sono estremamente convenienti. Possono essere acquistati facilmente nei supermercati e sono pronti all’uso, eliminando la necessità di preparare i biscotti in casa.

durata di conservazione: i biscotti confezionati hanno una lunga durata di conservazione. Possono essere conservati per settimane o addirittura mesi senza perdere sapore o qualità.

varietà: il mercato offre una vasta gamma di biscotti confezionati con diverse varianti di gusto e forma, consentendo di soddisfare le preferenze individuali.

informazioni nutrizionali: le etichette dei biscotti confezionati forniscono informazioni dettagliate sulla quantità di calorie, grassi, zuccheri e altri nutrienti, il che aiuta le persone a prendere decisioni informate sulla loro alimentazione.

I difetti:

valore nutrizionale limitato: la maggior parte dei biscotti confezionati sono ricchi di zuccheri, grassi saturi e calorie vuote. Sono spesso privi di nutrienti essenziali come fibre, vitamine e minerali.

additivi alimentari: molti biscotti confezionati contengono additivi alimentari come conservanti, coloranti e aromi artificiali, che potrebbero non essere salutari a lungo termine.

quantità controllate difficili: è facile mangiare una quantità eccessiva di biscotti confezionati, poiché spesso sono venduti in confezioni generose. Questo può portare a un eccesso di calorie e zuccheri.

costo: alcuni biscotti confezionati di alta qualità possono risultare costosi rispetto alla preparazione casalinga di biscotti.

I biscotti confezionati sono una scelta comoda per una colazione veloce, ma è importante consumarli con moderazione e fare attenzione alla scelta dei marchi e delle varianti. Bilanciare i biscotti confezionati con una dieta equilibrata ricca di frutta, verdura e alimenti integrali è fondamentale per garantire una colazione sana e nutriente.

La classifica del ‘Gambero Rosso’

Il test del ‘Gambero Rosso’ ha coinvolto 10 campioni di biscotti, i più “famosi” e amati dai consumatori. La degustazione è stata eseguita analizzando l’aspetto visivo, l’olfatto, il gusto, la consistenza e la prova d’inzuppo nel latte freddo. Ecco, dal primo all’ultimo classificato, i biscotti da provare al mattino:

1 – Abbracci Mulino Bianco: “La forma è bella, il colore brillante, invitante. I due gusti – cacao e panna – si distinguono bene all’olfatto, si percepiscono buone nuance di burro e il profumo è persistente. Il gusto è pieno, brioso, un po’ infantile e ruffiano al punto giusto. La prova d’inzuppo non ha eguali: c’è chi sceglie di gustare i due lati separatamente, chi invece immerge l’anello proprio al centro, nel punto di congiunzione dei due colori, ma in qualsiasi caso la frolla è perfetta da tuffare e rituffare più volte nella tazza.”

2 – Pan di Stelle: “La consistenza è soddisfacente, fragrante al punto giusto e solubile quanto basta per essere intinta nel latte. Meno persuasivo l’olfatto, con sentori di cacao bruciato e note tostate un po’ sgraziate.”

3 – Gocciole Pavesi: “Biscottoni compatti dalla superficie un po’ frastagliata e disomogenea, con gocce di cioccolato distribuite in maniera poco uniforme. Al naso sanno di cacao e burro, la sensazione dolce è ben evidente, l’impasto è scioglievole, particolarmente indicato per l’inzuppo. Alla fine arriva una nota alcolica, ma in generale sono biscotti piacevoli e golosi.”

4 – (ex aequo) – Oro Saiwa

4 – (ex aequo) – Ottimini con riso e mais Divella

5 – Molinetti Mulino Bianco

1° Classificato

6 – Nascondini Mulino Bianco

7 – Macine Mulino Bianco

8 – Taralucci Mulino Bianco

9 – Gran Cereale classico

Kinderini Ferrero (fuori gara Fuori perché entrati nel mercato da pochissimo)

Ora che conosci la classifica del ‘Gambero Rosso’, non ti resta che scegliere il biscotto che preferisci per iniziare la giornata con il piede giusto. Che tu sia un fan degli Abbracci Mulino Bianco o dei Pan di Stelle, la colazione golosa è garantita!

Fonte: Gambero Rosso

