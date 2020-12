Biscotti di Natale all’anice: la ricetta di una piccola delizia

Quando si parla di grandi classici di Natale, è impossibile non chiamare in causa i biscotti. Perfetti per doni succulenti a chi si ama ma anche da presentare in tavola il 25 dicembre, possono essere preparati con diversi ingredienti. Uno dei più popolari è indubbiamente l’anice.

Scopriamo assieme la ricetta, semplicissima, dei biscotti natalizi all’anice, un intramontabile classico del periodo delle feste

Ingredienti

Le dosi che stiamo per elencare vanno bene per 8 persone.

150 grammi di burro

250 grammi di farina

120 grammi circa di zucchero di canna grezzo

2 cucchiai di cannella in polvere

1 anice stellato

scorza di limone grattugiata

1 uovo

1 pizzico di sale

Per la glassa servono invece:

2/3 cucchiai di zucchero al velo

un bicchierino di succo di limone

un bicchiere di liquore aromarizzato

un albume d’uovo

Svolgimento

La preparazione dei biscotti all’anice inizia con il focus sulla spezia principale. Bisogna infatti prendere l’anice, macinarlo e mettere da parte il risultato. A questo punto, bisogna concentrarsi sulla preparazione della frolla, disponendo la farina su una spianatoia.

Successivamente, bisogna posizionare al centro di essa il burro, lo zucchero, l’uovo, le altre spezie, la scorza di limone e il sale. Cosa si fa a questo punto? Si comincia a impastare, creando un composto il più possibile omogeneo.

Il passo successivo prevede il fatto di lasciar riposare l’impasto per circa un’ora in un luogo fresco e asciutto, meglio se non in frigorifero. Trascorsa un’oretta, si procede stendendo la pasta ottenendo una sfoglia dello spessore di circa mezzo centimetro.

Con la formina che si preferisce, si creano i biscotti, da posizione poi su una leccarda rivestita con carta da forno. I biscotti vanno cotti in forno preriscaldato a 150/160°C per massimo 15 minuti. Mentre si lasciano raffreddare i biscotti, si prepara la glassa iniziando a montare l’albume e, successivamente, aggiungendo lo zucchero al velo setacciato.

Successivamente, si aggiunge il limone, si continua a mescolare e, quando la glassa è sufficientemente densa, la si dispone sui biscotti.

