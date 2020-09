Biscotti di San Martino: come prepararli a casa, la ricetta

Quando si parla di grandi classici della pasticceria siciliana, è impossibile non fare un cenno veloce ai biscotti di San Martino. Consumati l’11 novembre in occasione della ricorrenza del santo di cui portano il nome, sono legati al proverbio “A San Martino ogni mosto è vino”: non a caso, per gustarli al meglio si consiglia di intingerli nel moscato o nel vino novello.

A questo punto, non resta che scoprire quali sono gli ingredienti della ricetta e i passi da compiere per preparare a casa questi deliziosi dolci siciliani.

Ingredienti

Le dosi che stiamo elencando permettono di preparare i biscotti di San Martino in una quantità pari a circa 12 porzioni.

Circa 500 grammi di farina 00

Circa 150 grammi di zucchero semolato

30/40 grammi di lievito di birra

Un etto di strutto

20 grammi di semi di anice

Sale q.b.

Acqua q.b.

Svolgimento

La preparazione dei biscotti di San Martino inizia lavorando la farina assieme al lievito di birra che deve essere sciolto in acqua tiepida. Il passo successivo prevede il fatto di amalgamare il tutto con lo strutto, i semi di anice, il sale. Cosa si fa dopo? Si aggiunge l’acqua. Lo scopo finale è quello di ottenere un impasto che si avvicini il più possibile, dal punto di vista della consistenza, alla pasta di pane.

L’impasto sopra citato deve essere tagliato a tocchetti. Il passo successivo, prevede il fatto di creare delle spirali di diametro non superiore ai 3 centimetri. Queste ultime, dovranno poi essere riposte su una teglia ricoperta con carta da forno. Cosa si fa a questo punto? Si fa lievitare il tutto per almeno due ore.

Una volta trascorso questo lasso di tempo, la teglia deve essere riposta in forno preriscaldato a circa 200°C. Trascorsi circa 10 minuti, bisogna estrarre tutto e abbassare la temperatura di una quarantina di gradi. L’ultimo passo prevede il fatto di lasciare i biscotti in forno per circa 20 minuti, facendo attenzione affinché non diventino scuri.

