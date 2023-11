Deliziosi biscotti ai fiocchi d’avena con mele e yogurt: solo 50 kcal per una coccola leggera!

Per tutti gli amanti dei fiocchi d’avena, ecco la ricetta perfetta per dei biscotti leggeri e deliziosi, ideali per iniziare la giornata con gusto o per accompagnare il tuo tè pomeridiano.

Ingredienti:

200 ml di yogurt

110-120 g di fiocchi d’avena

2 mele

1 cucchiaio di miele

Qualche goccia di essenza di vaniglia

Cannella in polvere qb

Zucchero a velo qb (facoltativo)

Procedura:

In una ciotola, unisci i fiocchi d’avena e lo yogurt, mescolando il tutto con una spatola. Lascia riposare per circa 30 minuti, permettendo ai fiocchi di assorbire il gusto del cremoso yogurt.

Nel frattempo, sbuccia e grattugia le mele. Se c’è del succo di mela, rimuovilo. Aggiungi le mele grattugiate e gli altri ingredienti nella ciotola con i fiocchi d’avena e mescola bene.

Continua ad amalgamare fino a ottenere una consistenza compatta e morbida. Preleva una cucchiaiata di impasto alla volta, posizionala su una teglia foderata con carta forno e appiattisci leggermente per dar forma ai biscotti.

Inforna a 180°C per 20 minuti (o a 160°C per circa 15 minuti se ventilato), estraendo i biscotti quando saranno dorati. Lasciali raffreddare completamente.

Opzionale: spolvera con zucchero a velo prima di servire.

Questi biscotti, a soli 50 Kcal ciascuno, sono l’ideale per una colazione leggera o uno spuntino sano. Conservali a temperatura ambiente in una scatola di latta o in un contenitore ermetico per massimizzare la loro freschezza per 2 giorni.

Come si ottengono i fiocchi d’avena

I fiocchi d’avena, deliziosi e nutrienti, sono un alimento versatile di origine vegetale che trova ampio impiego in molte preparazioni culinarie. Scopriamo il processo di trasformazione che porta dai semi d’avena alla creazione di questi gustosi fiocchi.

I fiocchi d’avena sono ottenuti dai semi dell’avena, un cereale che vanta numerose proprietà benefiche per la salute. Per rendere i semi d’avena adatti al consumo umano, è necessario eliminare l’involucro esterno. Questo processo di sbucciatura separa quasi sempre anche la crusca, l’ultimo rivestimento fibroso che avvolge il seme.

Ciò che rimane sono i semi bianchi purificati. Questi rappresentano il cuore nutriente degli fiocchi d’avena. I semi bianchi vengono successivamente frantumati in piccoli pezzi, dando origine alle caratteristiche scagliette. Queste vengono sottoposte a un processo di cottura a vapore, che contribuisce a preservarne le proprietà nutrizionali e conferisce loro una consistenza delicata.

Le scagliette vengono quindi trasformate sotto appositi rulli, dando loro la forma tipica di fiocchi d’avena.

Infine, i fiocchi d’avena subiscono una leggera tostatura che amplifica il loro sapore e aroma. Questo passaggio finale dona ai fiocchi quel caratteristico gusto che li rende irresistibili.

I fiocchi d’avena così ottenuti sono pronti per arricchire le nostre tavole e le nostre ricette con la loro bontà e versatilità.

LEGGI ANCHE: Porridge, i benefici di questo pasto a base di avena che sta avendo un rinnovato successo