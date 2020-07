Biscotti integrali con cioccolato, la ricetta: forma fisica senza rinunciare al gusto

I biscotti integrali con gocce di cioccolato sono dei dolci davvero genuini fatti con la pasta frolla.

Nella nostra ricetta, però, utilizzeremo della farina integrale, perfetta per chi deve assumere fibre e tenere sotto controllo la linea. Il cioccolato, poi, li rende golosi al punto giusto.

Dei frollini semplici ma invitanti, l’ideale per la colazione, da immergere nel latte e caffè; oppure per una merenda dolce, ma con poche calorie. Vediamo quali sono gli ingredienti di cui abbiamo bisogno:

400 g di farina integrale;

100 g di burro;

160 g di zucchero semolato;

Due uova;

60 g di gocce di cioccolato fondente;

La scorza grattugiata di due limoni.

Iniziamo subito versando in una ciotola abbastanza grande le uova e lo zucchero semolato. Con il supporto di una frusta manuale, oppure se ci viene più facile di uno sbattitore elettrico, lavoriamoli sino a ottenere un composto chiaro e omogeneo.

Dopodiché grattugiamo la scorza di due limoni non trattati (o soltanto uno se è particolarmente grande) e aromatizziamo l’impasto, mescolando nuovamente. Incorporiamo poco alla volta la farina integrale, così da fare in modo che si amalgami con maggiore facilità, successivamente uniamo pure il burro ammorbidito o fuso (e lasciato raffreddare).

A questo punto l’impasto va lavorato con le mani fino a quando non diventerà morbido ma compatto, poi versiamo e incorporiamo le gocce di cioccolato. Formiamo un panetto, copriamolo con un foglio di pellicola trasparente e lasciamo che riposi in frigorifero per circa mezz’ora.

Dopodiché diamo forma ai biscotti, usando delle formine apposite o dei bicchieri se li vogliamo circolari. In alternativa possiamo lavorare il composto con le mani poco alla volta, creiamo così una pallina e schiacciamola con i palmi per ottenere una forma rotonda abbastanza regolare.

Man mano che li formiamo, posizioniamoli su una teglia rivestita con un foglio di carta forno e cuociamoli in forno preriscaldato a 200 gradi per 10-15 minuti circa. I nostri biscotti integrali con gocce di cioccolato sono pronti per essere gustati!

