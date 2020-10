Boccia: “Chiusura tra le Regioni? Non si può escludere nulla”

Il ministro Francesco Boccia non esclude la possibilità che ci possano essere chiusure tra le Regioni.

non esclude la possibilità che ci possano essere chiusure tra le Regioni. Il ministro Francesco Boccia contro i ritardi per fare un tampone.

Il presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini dice che bisogna stare pronti a nuove misure restrittive.

Francesco Boccia, ministro degli Affari Regionali, su Radio Capital, durante la trasmissione The Breakfast Club, ha affermato: «Le limitazioni di spostamento tra le Regioni non possono essere escluse, non si può escludere nulla in questo momento. Dobbiamo difendere il lavoro e la salute a tutti i costi. La mobilità tra le Regioni deve essere salvaguardata, ma la situazione dovrà essere monitorata giorno per giorno. Appena c’è una spia che si accende bisogna intervenire».

Il ministro ha aggiunto: «La risalita dei contagi era prevedibile. Le terapie intensive sono state rafforzate. Questi sono numeri diversi rispetto a quelli di aprile, anche se il virus c’è e bisogna conviverci. Come governo non fissiamo nessuna asticella».

A proposito, poi, dei test rapidi: «Non è accettabile aspettare ore e ore per fare un tampone. Bisogna potenziare i servizi sanitari, stiamo lavorando sui test rapidi perché si possano fare ovunque».

LEGGI ANCHE: Stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021.

BONACCINI: “PRONTI A EVENTUALI MAGGIORI RESTRIZIONI”

Sul tema restrizioni è intervenuto oggi, ospite di 24 Mattino su Radio24, anche Stefano Bonaccini, governatore dell’Emilia Romagna e presidente della Conferenza Stato Regioni: «Se il contagio aumenterà e troveremo situazioni più preoccupanti si dovrà essere pronti a eventuali maggiori restrizioni. Tutto dipende dai comportamenti che ognuno di noi adotta e dai controlli messi in campo».

«Bisogna fare le cose per bene e bisogna essere pronti anche a qualche restrizione in più se necessaria – ha aggiunto Bonaccini – ma certamente la cosa migliore è chiedere alle persone comportamenti adeguati, a non scherzarci su, siamo ancora in piena fase di lotta alla pandemia seppur la si è imparata a contrastare meglio».

LEGGI ANCHE: Aumento dei nuovi contagi in Italia, Pregliasco: “Primo effetto delle scuole”