Bomboniere da comunione: le ultime tendenze

È arrivato il momento di pensare alla Prima Comunione di vostro figlio? Le idee per realizzare e scegliere le bomboniere perfette per questa situazione sono davvero tante. La ricorrenza è importante e come tale merita di essere vissuta e celebrata! Questo primo passo verso il mondo della fede è una tappa fondamentale nella vita di ogni bambino e quindi bisogna scegliere delle bomboniere che ne siano all’altezza.

Bomboniere da Comunione per tutti i gusti!

Il colore base della Comunione è il bianco, che sta ad indicare la purezza dei bambini che stanno per ricevere questo importante Sacramento, ma si possono scegliere altre tonalità meno tradizionali e più gradite al bambino. Vediamo le bomboniere da Comunione più di tendenza per il prossimo anno.

Che ne dici delle bomboniere floreali?

I fiori sono da sempre i protagonisti di qualsiasi cerimonia, ed in questa occasione bisogna puntare su fiori candidi ma allo stesso tempo eleganti, come nel caso dei giglio bianco che rappresenta la purezza e la nobiltà d’animo. Si può prendere un giglio e legarlo a dei sacchetti porta confetti oppure regalare delle composizioni floreali che richiamino il tema e le decorazioni della Prima Comunione.

Bomboniere da Comunione religiose

Per ribadire l’importanza della Prima Comunione si può ricorrere alla bomboniera religiosa. È una soluzione adatta soprattutto per i credenti e per le famiglie legate alla profondità della fede e della spiritualità. Si può scegliere quindi una rappresentazione della Sacra Famiglia, di un angelo oppure optare per delle immagini sacre impresse su portaconfetti e scatoline. Le bomboniere da Comunione religiose si possono scegliere in legno, argento o ceramica.

Le bomboniere solidali

Se si vuole donare solidarietà ed altruismo la scelta più idonea è quella della bomboniera solidale, che permetterà di insegnare ai bambini l’importanza di compiere atti di solidarietà ed altruismo. Avrete così la vostra bomboniera da Comunione e al tempo stesso potrete aiutare chi si trova in una situazione di disagio.

Bomboniere in ceramica

Le bomboniere realizzate in ceramica sono l’ideale per una Prima Comunione. La scelta è davvero ampia in quanto si può disporre di animaletti colorati ad angioletti graziosi, oppure compiere una scelta che va dai fiori ai quadrifogli.

Bomboniere da maschio o bomboniere da Comunione da femmina?

Per un bambino, è possibile optare per delle bomboniere da Comunione che vadano a rappresentare le passioni del bimbo. Ad esempio un pallone da calcio, delle piccole auto e della moto, che verranno realizzate usando il materiale da voi preferito.

Se invece la festeggiata è una bambina, si possono scegliere delle cornici, dei carillon o dei libri personalizzati. Anche in questo caso, seguire le sue passioni sarà una scelta simpatica e che la farà sentire importante. Ballerine danzanti, statuette di ginnaste o cantanti, o qualsiasi altra cosa che stimoli la vostra fantasia.

Bomboniere fai-da-te con il bricolage

Se sapete relazionarvi bene al mondo del bricolage, sarà molto facile realizzare delle bomboniere fai-da-te carine e soprattutto originali ed inimitabili. Vi basterà acquistare il materiale per poterle realizzare: potete spaziare dal lino al cotone bianco oppure al plexiglas e al pvc e, grazie alla vostra fantasia, diventeranno delle bellissime bomboniere da Comunione in pochissimo tempo.

Fra le bomboniere fai-da te assumono particolare importanza le bomboniere gastronomiche, sempre più in voga e di ultima tendenza. Tra le più diffuse troviamo i vasetti di miele, marmellata, cioccolata, burro di arachidi e pistacchio.

Su internet è possibile disporre di video tutorial che insegnano l’arte di realizzare e confezionare a mano le bomboniere, ma per farlo dovrete avere molto tempo a disposizione, un minimo di manualità, e tanta pazienza. Quando si sceglie una bomboniera, bisogna farlo con estrema attenzione, perché in quel momento stiamo scegliendo l’oggetto con il quale cercheremo di riassumere e di ricordare quella favolosa giornata. Non accontentatevi mai, una bomboniera da Comunione è per sempre.