Paolo Bonolis e Luca Laurenti hanno litigato dietro le quinte di Avanti un Altro? Da diversi giorni a questa parte, il gossip appena ricordato sta facendo il giro del web e c’è chi ha parlato della fine della loro amicizia di lunga data. Da una fonte vicina ai due, è però arrivata una forte smentita a queste voci.

La smentita

Tra Paolo Bonolis e Luca Laurenti non c’è stata alcuna lite dietro le quinte di Avanti un Altro. A smentire le voci sul loro alterco ci ha pensato Marco Salvati, autore dei programmi dei due conduttori.

Anche l’entourage di Bonolis è intervenuto facendo sapere che, qualora i due conduttori avessero effettivamente litigato, le cose tra loro si sarebbero risolte in maniera rapida. Queste parole hanno fatto tirare un sospiro di sollievo notevole ai tantissimi fan della coppia televisiva. Bonolis e Laurenti sono un’istituzione del piccolo schermo italiano. La loro collaborazione professionale va avanti dall’inizio degli anni ’90.

LEGGI ANCHE: Paolo Bonolis: “Ecco come è stato il primo incontro con Luca Laurenti”

Più volte hanno dimostrato di essere molto uniti. Degna di nota a tal proposito è l’intervista in cui Laurenti ha raccontato di essere uscito da un periodo di depressione proprio grazie all’amico conduttore, che gli ha presentato Raffaella Ferrari, la donna che sarebbe diventata la sua compagna di vita e madre dei suoi figli.

Nonostante si sia parlato di una lite feroce davanti a un testimone oculare, la situazione non sembra essere così grave. Come già accennato, per capirci di più si è andati a interpellare una fonte più che autorevole. Sulle pagine del quotidiano Fanpage ha parlato l‘autore storico di Laurenti e Bonolis, che ha definito questo gossip una bufala che gira almeno da dieci anni. C’è da dargli ragione dal momento che, facendo una ricerca su Google relativa a eventuali liti tra Luca Laurenti e Paolo Bonolis, si trovano contenuti che risalgono addirittura all’anno 2015!

LEGGI ANCHE: Gerry Scotti su Adriano Celentano: “Ecco cosa penso su Adrian”