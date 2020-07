Bonus 1000 euro: chi prende i soldi in automatico e chi no

In questi giorni, sono tantissime le persone che si pongono domande in merito al bonus 1000 euro, una delle indennità Covid-19 previste dal Governo. Vediamo, nelle prossime righe, chi riceve i soldi in automatico e chi no.

Pagamento del bonus 1000 euro di maggio: a chi è destinato

L’INPS ha chiarito la posizione in merito alla gestione del bonus 1000 euro nella circolare 80/2020, nella quale si specifica il pagamento, di lì a poco tempo (la circolare sopra citata è uscita tra giugno e luglio), della somma destinata a lavoratori del turismo, lavoratori stagionali, professionisti senza cassa e contribuenti iscritti alla Gestione Separata INPS.

La circolare è molto importante in quanto specifica le linee guida da seguire per ricevere la somma e fornisce informazioni preziose su chi potrà ricevere il bonus in automatico e chi no. Ricordiamo innanzitutto che i professionisti senza cassa, per avere il bonus, dovranno presentare domanda ex novo.

Diverso è il caso dei collaboratori coordinati continuativi che, qualora abbiano usufruito del bonus erogato nei mesi di marzo e aprile, avranno la possibilità di vedersi accreditare in automatico quello da 1000 euro.

Altre informazioni

I professionisti titolari di Partita IVA, per usufruire del bonus 1000 euro dovranno presentare nuova domanda. Il motivo è legato al fatto che, per avere diritto all’indennità, dovranno dimostrare di aver subito, a causa dell’emergenza sanitaria che ha bloccato il Paese, un calo di fatturato superiore al 33% nel secondo bimestre del 2020.

La specifica in merito dovrà essere autocertificata dal contribuente. Da non dimenticare è il fatto che, prima che la somma venga erogata, verranno effettuate apposite verifiche incrociando i dati forniti dal professionista con quelli dell’Agenzia delle Entrate.

Un altro caso da analizzare è quello dei lavoratori del turismo e degli stagionali, che potranno usufruire del bonus 1000 euro solo nel caso di perdita involontaria del lavoro. Chi ha già usufruito dell’indennità di marzo e di aprile, non dovrà produrre domanda ex novo per quella di maggio.

