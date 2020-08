Un bonus per pagamenti con il pos. Il Governo Conte ha destinato due miliardi di fondi per incentivare i consumi e far ripartire l’economia in ginocchio dopo i mesi di lockdown. Una misura che parte ad agosto per esaurirsi a dicembre.

È questo uno dei probabili punti del nuovo Decreto Rilancio da 25 miliardi. L’ufficialità probabilmente arriverà giovedì 7 agosto. Attese anche le decisioni su cassa integrazione, tasse, scuola ed enti locali.

Intanto si spinge sul fronte del Recovery Fund: entro domani, 4 agosto, i ministri dovranno fare le proprie proposte a Palazzo Chigi; intanto però pare verrà accantonata l’ipotesi della commissione bicamerale. Al centro dei nuovi incentivi al consumo ci sono le carte di credito e i bancomat. Si tratta di un bonus riservato ai pagamenti con il pos. Un modo anche per tracciare il denaro e combattere il nero.

La misura, per tre miliardi, era già stata decisa con la legge di Bilancio, ma il lockdown ha messo tutto in standby. Adesso, considerata la crisi, si sta pensando a un rimborso di parte della spesa sostenuta, con un tetto massimo, da accreditare direttamente al consumatore-contribuente nel proprio conto corrente o nel cassetto fiscale.

Incentivi per acquisti al bar o al ristorante, secondo la viceministra del Tesoro Laura Castelli. Il ministro dei Beni Culturali Franceschini invece vorrebbe aiutare gli esercizi commerciali dei centri storici ormai deserti. La ministra dell’Agricoltura Teresa Bellanova mira a incentivare gli acquisti di prodotti italiani da parte dei commercianti, fino a cinquemila euro.

Agevolazioni per la rottamazione dell’auto e bonus ecologico per le ristrutturazioni dei condomini e delle seconde case. L’intero Decreto Rilancio destinerà circa dieci miliardi alla cassa integrazione e due alle altre misure per il lavoro, quattro al fisco, 1,3 alla scuola, quattro/cinque a Comuni e Regioni e un miliardo al fondo di garanzia delle Piccole e medie imprese.

