Coronavirus, il premier britannico Boris Johnson è in terapia intensiva

Boris Johnson contro il Coronavirus combatte dall’ospedale. Tiene informata l’opinione pubblica attraverso i social, e precisamente dal suo profilo Twitter. Il ricovero è stato così confermato e risale a qualche ora fa.

«Ieri sera, su consiglio del mio medico, sono andato in ospedale per alcuni test di routine mentre sto ancora riscontrando i sintomi del Coronavirus. Sono di buon umore e mi tengo in contatto con il mio team. Stiamo lavorando insieme per combattere questo virus e proteggere tutti»: ha fatto sapere il premier britannico.

Last night, on the advice of my doctor, I went into hospital for some routine tests as I’m still experiencing coronavirus symptoms. I’m in good spirits and keeping in touch with my team, as we work together to fight this virus and keep everyone safe.

— Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) April 6, 2020