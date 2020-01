In questi ultimi giorni, Brad Pitt ha senza dubbio stupito per le parole con le quali ha omaggiato alcuni colleghi. Dopo i ringraziamenti a Leonardo Di Caprio nel corso della cerimonia per i Golden Globes – con annessa battuta ironica riferita al finale di Titanic – a fare il giro del mondo sono stati quelli a un altro grande di Hollywood, ossia Bradley Cooper.

Brad Pitt: “Sono sobrio grazie a lui”

Nel corso della cerimonia degli Awards del National Board of Review Pitt, fresco di vittoria ai Golden Globes, ha riservato parole molto belle a Bradley Cooper. L’ex marito di Angelina Jolie ha gettato le barriere in merito a un aspetto a dir poco importante della sua vita. La dipendenza dall’alcol ha infatti dominato la sua vita dopo la separazione dall’attrice 44enne, portandolo addirittura a chiedere l’aiuto di un centro di alcolisti anonimi.

Nel percorso di uscita dalla dipendenza, a quanto pare, avrebbe rivestito un ruolo fondamentale il rapporto con il protagonista di A Star is Born. Pitt non si è vergognato di dichiarare la cosa in pubblico. L’affascinante 56enne, rivolgendosi al collega, ha infatti detto «Sono sobrio grazie a questo ragazzo. Ti voglio bene».

A seguito di questa commovente uscita, i due attori si sono stretti in un abbraccio. Secondo i gossip più accreditati, l‘ex compagno di Irina Shayk avrebbe avuto un ruolo concreto nel convincere Brad pitt a chiedere un aiuto professionale per risolvere la diipendenza dall’alcol. La problematica in questione avrebbe avuto un ruolo chiave anche nella fine della sua favola con la Jolie.

Brad Pitt: la luce dopo il dramma

La vittoria ai Golden Globes per C’era una Volta… a Hollywood – Pitt è il co-protagonista dell’ultima fatica dietro la macchina da presa di Quentin Tarantino – è senza dubbio l’ennesimo segnale di come, dopo gli anni difficili successivi alla fine del rapporto con la Jolie, Pitt abbia ripreso a navigare con il vento in poppa.

Il divo di Hollywood ha raccontato il periodo difficoltoso in una recente intervista al magazine Interview. Ha affermato di stare vivendo un periodo in cui si perdona per tutte le scelte fatte di cui non va orgoglioso e ha raccontato dell’esperienza agli alcolisti anonimi, definendo “aperti e onesti” gli uomini con cui l’ha condivisa. Ha altresì definito il percorso liberatorio per la possibilità di esporre i lati più brutti di sé e di ritenere la cosa ricca di valore.

Sempre nella chiacchierata con il giornalista di Interview, ha rivelato di essere sobrio da sei mesi per la prima volta dai tempi del college.

