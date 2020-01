Brad Pitt e Jennifer Aniston, ritorno di fiamma?

Era considerata la coppia più bella del mondo. Poi, come accade a tante, si sono lasciate. Eppure restano sempre agli occhi di tanti, ancora, quegli innamorati di un tempo. E quando si rivedono, è sempre un piacere. Perché anche se ci si lascia male, il tempo lava tutti i dolori.

Sono giornate di lavoro intense queste per Brad Pitt e Jennifer Aniston. Perché gennaio e febbraio sono i mesi delle premiazioni cinematografiche. Ed entrambi sono in lizza per numerosi premi. Brad come protagonista di C’era una volta a Hollywood di Quentin Tarantino, mentre Jennifer attrice principale di The morning show, la più bella serie in questa momento in onda su Apple+, la televisione di Apple.

E se Brad Pitt fino a ora ne sta uscendo a bocca asciutta, Jennifer miete premi, conquistando un Sag Award per la migliore performance femminile in una serie drammatica. Si tratta di un importante traguardo per Apple, considerando come il suo servizio di streaming sia stato inaugurato soltanto pochi mesi fa.

Ma torniamo ai nostri protagonisti. I due si sono incontrati durante quest’ultima manifestazione. Si sono salutati, tenuti per mano, parlati e dati un tenero bacio sulla guancia. Una dimostrazione di affetto che non è certo sfuggito agli occhi dei paparazzi, che non si sono lasciati scappare la scena che in tanti aspettavano da almeno 15 anni.

Ma perché i due si sono lasciati? Sono tanti i motivi. Lui sicuramente è stato un po’ un farfallone e tra i due si è inserita Angelina Jolie, che poi sarebbe diventata la futura sposa di Brad. A rovinare probabilmente la coppia, l’idea di Jennifer Aniston sui figli. Lei, infatti, era contraria ad averne. Lui, invece li avrebbe voluti. Si dice che lei sia stata affetta da depressione per il dolore mentre lui ne sia uscito meglio.

Il riavvicinamento è stato un effetto recente. Lo hanno capito quelli che hanno visto i Grammy award una quindicina di giorni fa. Intervenendo dal palco, Pitt ha fatto un discorso a favore dell’ambiente e della politica green. Dai tavoli le telecamere hanno ripreso molti suoi colleghi e in particolare gli occhi della Aniston, che alla fine ha applaudito il suo ex. La stessa cosa ha fatto Pitt ai Sag Awards.

Durante la premiazione della Aniston, ha addirittura interrotto una intervista, per seguire l’intero discorso fatto dalla sua ex amata. Alla fine della serata l’incontro tra i due. Ed ecco quelle splendide immagini, se non di amore, almeno di affetto, che dimostrano che tutto può aggiustarsi, anche quando le rotture sono due ad accettare.

