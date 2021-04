Branding di successo? Zaini personalizzati e gadget promozionali per dare visibilità al marchio

Gli zaini personalizzati aziendali rappresentano una soluzione eccellente per il branding delle imprese, al pari di capi di abbigliamento come le felpe e le t-shirt, ma anche prodotti come le shopper. Ne abbiamo parlato con gli esperti di StampaSi , dei veri specialisti nel settore dei gadget aziendali.

Quali sono gli aspetti da tenere a mente in previsione della scelta degli zaini?

Prima di tutto è necessario tenere conto delle caratteristiche della grafica che dovrà essere stampata. Noi raccomandiamo di riprodurre sulla parte frontale dello zaino il logo aziendale, accompagnato dal nome in bella evidenza, mentre sulle tasche si potrebbero riportare i contatti e l’indirizzo. Poi bisogna pensare al tipo di zaino: un conto è optare per una sacca sportiva leggera e un conto è puntare su uno zaino più strutturato. C’è da prestare attenzione anche allo scopo dello zaino: alcuni saranno destinati ad accogliere oggetti pesanti, altri verranno usati per trasportare i laptop, altri ancora saranno impiegati per gite ed escursioni all’aperto.

Insomma, ci sono tante decisioni da prendere.

Sì, e non bisogna dimenticare di valutare se potrebbero essere utili dei gadget supplementari, come per esempio delle borracce o dei set da scrivania, ovviamente personalizzati con scritte e loghi. Solo dopo aver scelto tutti questi aspetti si può avere un’idea complessiva del progetto, e a questo punto ci si può dedicare alla scelta vera e propria del modello. Per gli uffici e tutti i contesti professionali che presuppongono un lavoro da impiegati, è consigliabile optare per gli zaini porta pc, in cui potranno essere collocati i laptop aziendali ma anche tutti gli altri oggetti necessari per scopi professionali, come per esempio un blocco per gli appunti, una rubrica, del materiale da cancelleria, e così via.

Sulla base di quali parametri si può compiere una scelta in questo senso?

Riteniamo che sarebbe un grave errore basare le proprie decisioni solo sul prezzo: non ha senso mirare al risparmio se poi ci si ritrova con degli zaini dalle caratteristiche poco adatte alle esigenze di chi li dovrà indossare e utilizzare. Piuttosto, è meglio pensare alle dimensioni dei laptop dei dipendenti, e a questo scopo può essere utile coinvolgerli direttamente e domandare loro quanto sono grandi i portatili di cui si servono. Così si può essere certi di andare incontro alle necessità della maggior parte delle persone.

Quanto deve essere capiente uno zaino?

Nella maggior parte dei casi gli zaini porta pc non sono usati unicamente per trasportare il laptop da casa a lavoro e viceversa, ma anche in altri contesti, a cominciare dai viaggi di lavoro. Per quanto riguarda la capienza, poi, è evidente che uno zaino deve contenere anche altri accessori e oggetti, dal mouse allo smartphone. Anche in questo caso, non ha molto senso andare alla cieca, ma conviene effettuare un sondaggio per capire quante persone preferiscono uno zaino dalla capienza notevole e quante, invece, prediligono un modello slim.

Anche i trolley sono un’opzione da prendere in considerazione?

In linea di massima questa tipologia di zaino è ideale per coloro che devono affrontare delle trasferte di lavoro. È chiaro, quindi, che se le trasferte e i viaggi di lavoro non fanno parte degli oneri dei dipendenti a cui gli zaini sono destinati, conviene lasciare da parte i trolley e puntare sui modelli da tenere in spalla. Piuttosto, è meglio prestare attenzione alla presenza di più tasche nello zaino, che si riveleranno utili per conservare le borracce, le chiavi, i portafogli, e così via.

Per quanto riguarda le sacche sportive, invece, che cosa ci potete dire?

Anche queste sono dei gadget aziendali che si prestano a molte opzioni di personalizzazione, e in più hanno il pregio di essere abbastanza economiche. Vi si può ricorrere se si è alla ricerca di regali aziendali da distribuire in occasione di un evento, come per esempio una conferenza o una kermesse sportiva. I modelli di zaini a sacca sono piuttosto simili tra di loro, e al massimo si possono registrare delle differenze per ciò che riguarda i materiali e i colori. In genere, sono due le alternative: le sacche 100% in cotone e quelle sintetiche.

Ovviamente gli zaini personalizzati sono presenti nel catalogo di StampaSi.