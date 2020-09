Brasato, la ricetta originale: come preparare il famoso piatto di carne

Il brasato è uno dei piatti di carne più famosi e apprezzati. C’è chi ama gustarlo al ristorante e chi, invece, preferisce prepararlo a casa. Qual è la ricetta originale? Eccola!

Ingredienti

Le dosi che andiamo a elencare vanno bene per 4 persone.

Un kg di carne di manzo

Una bottiglia di vino rosso

Una carota

Un sedano

Una cipolla

2/3 bacche di ginepro

Rametti di rosmarino q.b.

Noce moscata

Sale

Pepe

Alloro q.b.

Svolgimento

Per iniziare a preparare il brasato in casa, bisogna innanzitutto lasciar riposare la carne nel vino per 12 ore, inserendo anche le verdure e gli aromi presentati nella ricetta. Se possibile, bisognerebbe lasciarla nel frigorifero.

Successivamente, bisogna filtrare il vino e tenerlo da parte. Buttarlo è un errore che viene compiuto spesso da chi ha poca esperienza nella preparazione di questo famosissimo piatto di carne. A questo punto, arriva il momento di dedicarsi alle bacche di ginepro, all’alloro e al rosmarino, che devono essere tagliati finemente.

Si può procedere a mano, ma anche utilizzare un mixer. Si può, a seguito di questo step, dedicarsi al soffritto, che deve essere preparato in una pentola dai bordi alti e fatto cuocere fino a quando non ci si accorge che ha preso sufficiente colore.

Una volta archiviato questo step, si tolgono le verdure dalla pentola. Cosa bisogna fare dopo? Prendere l’olio rimasto, che deve essere utilizzato per far rosolare la carne a fiamma alta. Non appena ci si accorge che è sufficientemente colorata esternamente, si prende la pentola e si aggiungono il soffritto e il vino rosso precedentemente messi da parte.

Arriva a questo punto il momento per mettere tutti gli aromi, dalle bacche di ginepro fino alla noce moscata. Non devono ovviamente mancare sale e pepe. Si procede abbassando la fiamma, mettendo il coperchio e facendo cuocere per a fuoco medio per 3 ore. Una volta trascorso questo lasso di tempo, bisogna far riposare il brasato per un’oretta.

