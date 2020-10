Briatore all’attacco del prof. Galli: “Dice cose inaccettabili”

Flavio Briatore, durante la trasmissione Dritto e Rovescio, andata in onda ieri su Rete4, condotta da Paolo Del Debbio, ha attaccato Massimo Galli, direttore del reparto di malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano.

«Quello che ha detto Galli è totalmente inaccettabile. Galli dovrebbe andare in giro a vedere cosa succede fuori dagli ospedali, non si muore solo di virus. Si muore anche di altre malattie che non hanno curato».

Nel corso della puntata di Dritto e Rovescio, infatti, sono state mostrate su una schermata dichiarazioni attribuite a Galli: «Non vedo morti di fame in giro ma vedo morti negli ospedali».

«Ci sono 630 morti al giorno per patologie vascolari, 450 persone al giorno muoiono di tumore. Le persone non si possono curare, ci sono malati di Serie A e di Serie B. Il virus è di Serie A. Vorrei che il professor Galli andasse in giro per Milano a vedere i ristoranti e i bar, la gente è distrutta. Un imprenditore non può sempre vivere con l’ansia: investe, spende e poi cambiano le carte in tavola. L’ansia distrugge i piccoli imprenditori. Ieri ero a Milano, non c’era nessuno in strada. Ma quanto si può resistere così? Galli dice che non si muore di fame. Si può morire di fame», ha detto Briatore che è stato ricoverato per Covid-19 al San Raffaele di Milano.

Galli, intanto, intervistato dal Corriere della Sera, ha affermato: «Quella che stiamo per vivere è la battaglia di Milano. A marzo ero preoccupato succedesse quello che viviamo oggi, poi ci salvò il lockdown: dobbiamo invertire la tendenza entro 15-20 giorni per evitare interventi più drastici».

