Broccolo gratinato al forno con besciamella: ricetta gustosa e facile da preparare

CAVOLFIORE E BROCCOLI GRATINATI CON BESCIAMELLA E PARMIGIANO — Gran piatto invernale tipico dell'Emilia Romagna, la regione che più di tutte ricorre alla besciamella, la notissima salsa nata in Francia nel XVII secolo e rapidamente diventata di uso internazionale. In genere per questa ricetta si preferisce utilizzare i cavolfiori oppure i broccoli. Tuttavia le varietà di cavoli sono tutte ottime per essere gratinate. Motivo per cui è frequente trovare cavolfiori e broccoli mischiati, a volte anche con l'aggiunta di altri cavoli. L'unica modesta difficoltà della preparazione è nel riuscire a mantenere uniforme la cottura, data la diversa consistenza dei cavoli, tra infiorescenze, foglie e gambi. Cosa che peraltro varia anche in base alla qualità delle verdure: freschezza, grandezza, maggiore o minore presenza dei gambi…. È quindi difficile dare indicazioni sulla cottura: occorre regolarsi in base al materiale a disposizione. Circa i gambi è però evidente che meno ce ne sono meglio è (non si buttano, ovviamente, si conservano e si usano per le minestre), ma se ne volete gratinare un po' di più, allora tagliateli a listarelle oppure incideteli a croce per la loro lunghezza prima di lessarli. INGREDIENTI (dosi per 4 persone) – ½ cavolfiore e ½ cavolo broccolo (in totale dovranno pesare circa 1kg) – 50 g di burro – 400 grammi di besciamella – 60 grammi di parmigiano grattugiato – 4 cucchiai di pangrattato – Latte