I brownies sono forse i dolci americani più famosi. La loro ricetta classica prevede l’utilizzo del cioccolato. Quando li si nomina, non bisogna dimenticare che esistono numerose varianti gustose. Tra queste, è possibile citare quella dei brownies noci e banane. Come si preparano? Nelle prossime righe, puoi trovare la ricetta completa.

Ingredienti (i dosaggi vanno bene per 4 persone)

250 grammi circa di cioccolato fondente

200 grammi di burro

230 grammi di zucchero + 1 cucchiaio a parte

150 grammi di farina

Un paio di banane mature

80 grammi di noci pecan

Tre uova

Un paio di cucchiai di cacao

10 grammi circa di lievito per dolci

Un pizzico di sale

Svolgimento

La preparazione di questi brownies speciali inizia preriscaldando il forno, che deve essere fatto partire a una temperatura di 160°C. Il passo successivo prevede il fatto di rivestire una teglia rettangolare con della carta da forno. Successivamente, bisogna fondere a bagno maria il burro e il cioccolato assieme, per poi montare le uova con lo zucchero fino a quando non si ottiene un composto sufficientemente schiumoso.

A parte, bisogna setacciare farina, lievito e cacao. Il composto contenente il cioccolato va poi mischiato con quello contenente le uova e la farina, per poi aggiungere il sale. A questo punto, arriva il momento di sbucciare le banane.

Questi frutti vanno gestiti in modo diverso. Una banana va tagliata a rondelle, mentre la seconda a fette sottili procedendo però nel senso della lunghezza. Le rondelle, asieme a 3/4 noci pecan, vanno aggiunte all’impasto, che va versato nella teglia e decorato con le fette di banana lunghe e le noci pecan rimanenti. Prima di servire i propri brownies, va tutto cotto in forno preriscaldato per circa 50 minuti.

