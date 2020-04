Sono stati per diversi anni una delle coppie più glamour dello showbiz e oggi, in un mondo in quarantena per l’emergenza Coronavirus, vivono sotto lo stesso tetto. Stiamo parlando di due divi planetari come Bruce Willis e Demi Moore.

I due attori sono divorziati da oltre 20 anni. Genitori di tre figlie, da quando non sono più una coppia hanno avuto altre storie. Lui nel 2009 si è risposato con la super modella Emma Heming – che gli ha dato altre due figlie – mentre lei ha sposato l’attore Ashton Kutcher, dal quale ha divorziato ufficialmente nel 2013.

La quarantena assieme

A svelare la situazione che stanno vivendo Bruce Willis e Demi Moore ci ha pensato Tallulah Belle, una delle tre figlie della coppia. La ragazza, sul suo profilo Instagram, ha pubblicato una simpaticissima di famiglia.

Nello scatto si vede tutta la famiglia sorridente con indosso un pigiama a righe bianche e verdi. Il divertente quadretto comprende anche il cane e il regista Dillon Blues, compagno di Tallulah. Nella foto compare anche Scout LaRue, la seconda delle figlie della coppia (Tallulah, nata nel 1994, è invece la minore).

Ritorno di fiamma per i due attori?

No, la quarantena che i due attori stanno vivendo sotto lo stesso tetto non è un ritorno di fiamma. Come già detto, Bruce Willis è infatti sposato da 11 anni con un’altra donna (la Moore ha pure partecipato al matrimonio.

Di certo c’è che si divertono molto in questo periodo. A confermarlo ci pensa la foto sopra citata, ma anche un video in cui si vede l’attore improvvisarsi parrucchiere per la figlia Tallulah (scelta fatta anche da numerosi Vip italiani che hanno dovuto ingegnarsi data la chiusura dei saloni).

Il risultato? Un taglio cortissimo che ha ricordato a tutti quello di mamma Demi Moore in Soldato Jane.