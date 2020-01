Bruno Arena, ritorno al cinema dopo l’aneurisma con il figlio Gianluca

Sono passati sette anni da quando Bruno Arena, storico membro del duo comico de I Fichi d’India, è stato colpito da un aneurisma che ha portato i suoi tanti fan e i parenti a temere per la sua vita. L’uomo ha spento pochi giorni fa 63 candeline – il suo compleanno è il 12 gennaio – e ha iniziato il 2020 con un altro traguardo molto importante.

Il ritorno al cinema di Bruno Arena

Per gli estimatori della comicità de I Fichi d’India, già il fatto che Bruno Arena faccia progressi ogni giorno da sette anni a questa parte è una grande notizia. Non è quindi un caso che tantissime persone abbiano manifestato il loro entusiasmo quando sono venute a sapere del suo ritorno sul grande schermo.

ll comico originario di Varese, sposato con Rosy Marrone e padre di Gianluca e Lorenzo, tornerà al cinema nel film Uno di Noi. La pellicola in questione, diretta da Heinrich Werschinewa, vedrà l’inizio delle riprese in estate. L’uscita è prevista per gennaio 2021.

Padre e figlio insieme sul set

Il ritorno di Bruno Arena al cinema è importante non solo perché segna la ripresa definitiva della sua attività di comico dopo l’aneurisma. Questa novità ha accolto il favore dei fan anche per un altro motivo: il comico condividerà infatti il set con il figlio Gianluca, che ha ereditato il suo talento nel far divertire il pubblico.

Proprio da Gianluca è arrivato l’annuncio relativo all’inizio delle riprese. Il figlio di Bruno Arena ha comunicato l’importante novità durante la partecipazione all’evento Music Comedy for Peba Onlus, andato in scena lo scorso dicembre.

Il fim Uno di Noi, che verrà prodotto da ADE Production & Associated Producers, sarà una commedia d’azione. Ora come ora, non si sa nulla sul resto del cast. Nonostante questo, la pellicola ha già una pagina Facebook ufficiale, sulla quale, proprio il 12 gennaio in occasione del compleanno di Bruno Arena, è stato divulgato un commovente post.

Si tratta di due foto che ritraggono Bruno Arena in compagnia della moglie Rosy e del figlio Gianluca. Questa la descrizione:

«Tanti cari auguri Bruno, da tutti i tuoi amici!

Ma quest’anno il più bel regalo di compleanno lo hai fatto tu a noi con la notizia del tuo ritorno in scena con il film “Uno di noi”.

Grazie a Sheila Capriolo per le foto nelle quali sono ritratti anche Rosy Arena e Gianluca Arena».

I fan hanno commentato all’insegna dell’entusiasmo, facendo ad Arena i migliori auguri per questo fantastico ritorno.

