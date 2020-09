Ogni estate ha i suoi tormentoni. La bella stagione che ci stiamo per lasciare alle spalle, diversa da quelle degli anni precedenti per via del Covid-19 e dell’emergenza sanitaria ad esso legata, è stata indubbiamente dominata dal tormentone “Buongiorno da Mondello”/”Non ce n’è Coviddi”, nato da un servizio di Barbara D’Urso presso l’omonima spiaggia palermitana.

Rimixate e parodiate più volte, le parole della signora Angela ci hanno accompagnato per mesi. Di lei si è parlato tanto e, da qualche giorno, lo si fa ancora di più. Il motivo? Lo sbarco su Instagram.

Angela Chianello su Instagram: follower da record

“Mamma a tempo pieno” e “Amo la mia famiglia”: ecco le parole che compaiono nella bio Instagram di Angela Chianello, la donna protagonista del tormentone dell’estate. Sbarcata su Instagram il 6 settembre 2020, Angela ha fatto incetta di follower.

LEGGI ANCHE: Anche Marina Berlusconi è positiva al Coronavirus

Con meno di 15 post pubblicati fino ad ora, Angela ha superato i 100mila follower. Ok, non si tratta di cifre da Chiara Ferragni, ma di numeri che farebbero impallidire tantissimi influencer – anche molto blasonati – senza dubbio! Se poi si considera che sono stati ottenuti in poco più di 24 ore, la cosa diventa ancora più sorprendente.

Non sono ovviamente mancate le contestazioni. In uno dei post pubblicati, c’è chi ha fatto presente che, in questi mesi, la Chianello si è più volte lamentata della celebre intervista, affermando di essere stata rovinata dal servizio del programma Mediaset.

Da non dimenticare sono anche le numerose considerazioni, esternate sul suo profilo ma anche su altri account Instagram, di chi grida al declino della società italiana per via dell’alto numero di follower che la signora, mamma di una bambina, ha conquistato in pochissime ore.

LEGGI ANCHE: Si apre una voragine in strada e un’auto ci finisce dentro (VIDEO)